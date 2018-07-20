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Харьковские велосипедисты приезли «золото»

Харьковские велосипедисты приезли «золото»
Серия национальных стартов по велоспорту – «маунтинбайк»: чемпионат Украины в марафонских гонках, а также этапы чемпионата по велосипедному шорт-треку и гонки «элиминатор» состоялись в Черновцах.
По итогам соревнований на счету сборной команды Харьковской области были 14 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые медали. Наиболее успешно выступили Ирина Попова, которая в соревнованиях среди женщин завоевала золотые медали во всех трех видах программы, а также Александр Курило и Сухопалова Мария, которые завоевали по три золотые медали в соревнованиях среди юношей и девушек.

Также победителями и призерами чемпионатов стали:

Среди мужчин:

- Александр Коняев – 2-е место - на чемпионате Украины в марафонских гонках, 2-е место - на втором этапе чемпионата Украины по велосипедному шорт-треку;

- Виктор Водолага - 2-е место - на четвертом этапе чемпионата в гонке «элиминатор», 3-е место - на чемпионате Украины в марафонских гонках;

- Игорь Скобеев - 3-е место - на четвертом этапе чемпионата в гонке «элиминатор».

Среди женщин: Наталья Красильникова - 2-е место - на четвертом этапе чемпионата в гонке «элиминатор».

Среди юниоров:

- Николай Сухопалов – 1-е место - на чемпионате Украины в марафонских гонках;

- Алексей Лавренко – 1-е место - на втором этапе чемпионата Украины по велосипедному шорт-треку, 2-е место - на чемпионате Украины в марафонских гонках.

Среди юниорок:

- Марина Алтухова – 1-е место - на чемпионате Украины в марафонских гонках, 2-е место - на втором этапе чемпионата Украины по велосипедному шорт-треку;

- Алина Богдан - 1-е место - на четвертом этапе чемпионата в гонке «элиминатор».

Среди девушек: Анастасия Ивко - 3-е место - на четвертом этапе чемпионата в гонке «элиминатор».

Среди младших юношей: Егор Волков - 1-е место - на втором этапе чемпионата Украины по велосипедному шорт-треку, 3-е место - на чемпионате Украины в марафонских гонках.

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