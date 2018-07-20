Харьковские велосипедисты приезли «золото» 20 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Серия национальных стартов по велоспорту – «маунтинбайк»: чемпионат Украины в марафонских гонках, а также этапы чемпионата по велосипедному шорт-треку и гонки «элиминатор» состоялись в Черновцах.

По итогам соревнований на счету сборной команды Харьковской области были 14 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые медали. Наиболее успешно выступили Ирина Попова, которая в соревнованиях среди женщин завоевала золотые медали во всех трех видах программы, а также Александр Курило и Сухопалова Мария, которые завоевали по три золотые медали в соревнованиях среди юношей и девушек.



Также победителями и призерами чемпионатов стали:



Среди мужчин:



- Александр Коняев – 2-е место - на чемпионате Украины в марафонских гонках, 2-е место - на втором этапе чемпионата Украины по велосипедному шорт-треку;



- Виктор Водолага - 2-е место - на четвертом этапе чемпионата в гонке «элиминатор», 3-е место - на чемпионате Украины в марафонских гонках;



- Игорь Скобеев - 3-е место - на четвертом этапе чемпионата в гонке «элиминатор».



Среди женщин: Наталья Красильникова - 2-е место - на четвертом этапе чемпионата в гонке «элиминатор».



Среди юниоров:



- Николай Сухопалов – 1-е место - на чемпионате Украины в марафонских гонках;



- Алексей Лавренко – 1-е место - на втором этапе чемпионата Украины по велосипедному шорт-треку, 2-е место - на чемпионате Украины в марафонских гонках.



Среди юниорок:



- Марина Алтухова – 1-е место - на чемпионате Украины в марафонских гонках, 2-е место - на втором этапе чемпионата Украины по велосипедному шорт-треку;



- Алина Богдан - 1-е место - на четвертом этапе чемпионата в гонке «элиминатор».



Среди девушек: Анастасия Ивко - 3-е место - на четвертом этапе чемпионата в гонке «элиминатор».



Среди младших юношей: Егор Волков - 1-е место - на втором этапе чемпионата Украины по велосипедному шорт-треку, 3-е место - на чемпионате Украины в марафонских гонках.