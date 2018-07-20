Харьков

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В Харькове закрывают улицу на Павловом поле

В Харькове закрывают улицу на Павловом поле
Движение транспорта по ул. Новгородской, на участке от ул. Клочковской до дома №3, будет запрещено с 8:00 до 21:00 в субботу, 21 июля.
Также движение будет закрыто с 8:00 до 21:00 в понедельник, 23 июля, на участке от дома №3 по ул. Новгородской до пр. Науки.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с проведением капитального ремонта ул. Новгородской.

На время работ объезд будет осуществляться по прилегающим улицам: ул. Отакара Яроша и ул. Космической. При этом беспрепятственный проезд спецавтомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.

Также с 8:00 до 21:00 21 и 23 июля автобус №282э будет курсировать по измененному маршруту: ул. Новгородская - пр. Науки - ул. Отакара Яроша - ул. Клочковская и далее по маршруту.

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