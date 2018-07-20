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Канада выделила Украине 30 миллионов для развития малого бизнеса

Канада выделила Украине 30 миллионов для развития малого бизнеса
Канада намерена предоставить 30 млн долларов для развития малого предпринимательства в Украине.
"Министр по вопросам международного развития Канады Мари-Клод Бибо объявила о начале новой программы финансовой поддержки инновационных проектов, направленных на улучшение экономических возможностей женщин и наиболее уязвимых слоев населения для преодоления гендерного и социально-экономического неравенства, в том числе через создание для них благоприятных условий для предпринимательской деятельности в Украине. Общий фонд программы составит 30 млн долларов", - сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.

Минэкономики Украины и Министерство по вопросам международного развития Канады также договорились о создании совместной рабочей группы, которая определит наиболее важные направления поддержки предпринимательства, куда будут направлены выделенные средства.

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По состоянию на 1 июля 2018 Минэкономики зарегистрировало 11 проектов технической помощи от правительства Канады на сумму 137,5 млн канадских долларов.

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