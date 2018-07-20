В программу зимней Олимпиады-2022 добавлены шесть новых дисциплин 20 июля 2018 г. источник 0 0

Международный олимпийский комитет добавил шесть новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине.

Как сообщает пресс-служба организации, в программу добавлены женские одиночные соревнования по бобслею (монобоб), мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине "биг-эйр", смешанные командные соревнования по фристайлу (акробатика), смешанные командные соревнования в сноуборд-кроссе, смешанный командный турнир в прыжках на лыжах с трамплина, а также смешанная эстафета в шорт-треке.



Включение данных дисциплин в олимпийскую программу позволит увеличить долю девушек в общем числе спортсменов - с 41% до 45,44%, говорится в заявлении МОК.



Общее количество спортсменов, участвующих в Олимпиаде, вырастет на 41. Всего в Играх в Пекине примут участие 2892 спортсменов.



Олимпийские игры 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.