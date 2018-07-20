Экономика

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Украина резко сократила экспорт меда

Украина резко сократила экспорт меда
В первом полугодии 2018 года Украина экспортировала 17 тысяч тонн меда, что на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Экспорт украинского меда в первом полугодии 2018 года сократился на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил практически 17 тыс. тонн общей стоимостью 37 млн долл", - сообщила эксперт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка в Facebook.

Эксперт отметила, что ЕС продолжает лидировать среди основных покупателей украинского меда. Так, в частности, экспорт в Германию составил 32% от всего экспорта, Польшу - 17%, Бельгию - 12%.

Также она напомнила, что с октября в страны ЕС будет открыта дополнительная квота на беспошлинную поставку украинского меда (2,5 тыс. тонн).

Как известно, в этом году в Украине зафиксировано массовое отравление пчел из-за ядохимикатов, которыми фермеры обрабатывают поля. В нескольких регионах погибло более 18 тысяч пчелосемей.

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