Общество

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«Искусство милосердия» подводит первые итоги: 3 млн грн и сотни спасенных жизней

«Искусство милосердия» подводит первые итоги: 3 млн грн и сотни спасенных жизней
Тридцать розовых пеликанов и пара восточных венценосных журавлей поселились в Фельдман Экопарк в рамках проектов-бенефициаров благотворительной акции «Искусство милосердия».
Помимо этого, помощь оказана более чем ста животным – подопечным «Доброго дома», а количество собранных пожертвований и средств от продажи картин из коллекции Международного благотворительного фонда «Фонд Александра Фельдмана» составило 3 млн. 50 тыс. грн. – все это только первые итоги благотворительной акции, стартовавшей 19 мая.

В зависимости от пожеланий участников «Искусства милосердия» средства распределены на развитие Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных, Центра психосоциальной реабилитации, Центра спасения диких, экзотических и домашних животных «Добрый дом» или Центра реабилитации рукокрылых.

«Мы благодарны всем, кто принял участие в «Искусстве милосердия» или только собирается это сделать, - отметил основатель Международного благотворительного фонда, народный депутат Украины Александр Фельдман. - Радует, что сердца людей открыты для добра и помощи ближнему».

Напомним, что благотворительная акция «Искусство милосердия» стартовала 19 мая этого года. Все желающие могли увидеть благотворительные лоты на специальной выставке, которая проходила в Галерее «АВЭК», и выбрать понравившееся произведение из коллекции МБФ «Фонд Александра Фельдмана». Теперь это можно будет сделать в онлайн-режиме на сайте Социально-гуманитарного мультикомплекса Фельдман Экопарк.

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