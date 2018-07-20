«Искусство милосердия» подводит первые итоги: 3 млн грн и сотни спасенных жизней

Помимо этого, помощь оказана более чем ста животным – подопечным «Доброго дома», а количество собранных пожертвований и средств от продажи картин из коллекции Международного благотворительного фонда «Фонд Александра Фельдмана» составило 3 млн. 50 тыс. грн. – все это только первые итоги благотворительной акции, стартовавшей 19 мая.
В зависимости от пожеланий участников «Искусства милосердия» средства распределены на развитие Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных, Центра психосоциальной реабилитации, Центра спасения диких, экзотических и домашних животных «Добрый дом» или Центра реабилитации рукокрылых.
«Мы благодарны всем, кто принял участие в «Искусстве милосердия» или только собирается это сделать, - отметил основатель Международного благотворительного фонда, народный депутат Украины Александр Фельдман. - Радует, что сердца людей открыты для добра и помощи ближнему».
Напомним, что благотворительная акция «Искусство милосердия» стартовала 19 мая этого года. Все желающие могли увидеть благотворительные лоты на специальной выставке, которая проходила в Галерее «АВЭК», и выбрать понравившееся произведение из коллекции МБФ «Фонд Александра Фельдмана». Теперь это можно будет сделать в онлайн-режиме на сайте Социально-гуманитарного мультикомплекса Фельдман Экопарк
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