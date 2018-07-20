«Искусство милосердия» подводит первые итоги: 3 млн грн и сотни спасенных жизней 20 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Тридцать розовых пеликанов и пара восточных венценосных журавлей поселились в Фельдман Экопарк в рамках проектов-бенефициаров благотворительной акции «Искусство милосердия».