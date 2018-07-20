Пить воду из источника на улице Конторской не рекомендуется 20 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Вода из источника "Карповский" (ул. Конторская, 90) не соответствует гигиеническим требованиям к питьевой воде.

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре по результатам исследования проб воды, выявлено несоответствие по показателю общей жесткости (превышение норматива в 1,1-1,3 раза) и по содержанию нитратов (превышение предельно допустимой концентрации в 4-5,5 раза).



Сверхнормативное содержание нитратов в воде источника "Карповский" было зафиксировано и при проведении исследований в прошлые годы, что свидетельствует о стабильно неудовлетворительном качестве воды, отметили медики.



В связи с этим в лабцентре настоятельно рекомендуют населению не пользоваться водой источника "Карповский" для питьевых нужд и приготовления пищи.