Харьков

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Пить воду из источника на улице Конторской не рекомендуется

Пить воду из источника на улице Конторской не рекомендуется
Вода из источника "Карповский" (ул. Конторская, 90) не соответствует гигиеническим требованиям к питьевой воде.
Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре по результатам исследования проб воды, выявлено несоответствие по показателю общей жесткости (превышение норматива в 1,1-1,3 раза) и по содержанию нитратов (превышение предельно допустимой концентрации в 4-5,5 раза).

Сверхнормативное содержание нитратов в воде источника "Карповский" было зафиксировано и при проведении исследований в прошлые годы, что свидетельствует о стабильно неудовлетворительном качестве воды, отметили медики.

В связи с этим в лабцентре настоятельно рекомендуют населению не пользоваться водой источника "Карповский" для питьевых нужд и приготовления пищи.

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