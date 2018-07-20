Названа «дата смерти» операционной системы Android 20 июля 2018 г. источник 0 0

Сегодня на базе операционной системы Android работает 3/4 от всех продаваемых в мире смартфонов.

Хоть за данную ОС и отвечает компания Google, однако использовать ее могут все производители телефонов, причем бесплатно и без каких-либо обязательств. Впрочем, этому программному обеспечению существовать осталось не слишком то долго, потому что «поисковой гигант» наконец-то определился с «датой смерти», то есть днем, когда этому ПО придет конец, об этом пишет Akket.



По данным СМИ, буквально на днях Google провела совещание, на котором присутствовало все руководство компании. Решить хотели судьбу операционной системы Android и, как утверждается, решили. Удалось выяснить, что разработка Fuchsia OS ведется уже более двух лет не просто так, а ради того, чтобы эта ОС в скором будущем заменила Android на всех смартфонах, планшетах, компьютерах, телевизора и любых других гаджетах.



Руководство Google посвятило коллег в планы компании, согласно которым Fuchsia OS – это вовсе не какой-то дорогостоящий эксперимент, а самый перспективный проект. Именно эта операционная система в скором будущем станет заменой Android, устаревшему во многих отношениях.



В ближайшие три года «поисковой гигант начнет» выпускать на базе новой ОС «умные» колонки и ноутбуки, тогда как через пять лет, то есть в 2023 году, случится отказ от дальнейшей разработки Android.