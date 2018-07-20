В Украине резко подешевела морковь 20 июля 2018 г. источник 0 0

С начала июля морковь резко подешевела. Цена на нее уже упала на 35%.

В южных регионах морковь продают по 10-15 гривен за килограмм, в других областях - не выше 18 гривен.



По словам фермеров, морковь нынче в два раза дороже, чем в прошлом году, из-за плохого урожая. Однако ситуация может кардинально измениться. Рекордно высокие цены на раннюю морковь могут подтолкнуть фермеров пересмотреть свои планы относительно выращивания поздней моркови. Аграрии могут посадить ее в несколько раз больше и тогда цены резко упадут.