Международный суд ООН требует от РФ отчитаться о выполнении решения по Меджлису 20 июля 2018 г. источник 0 0

Международный суд Организации объединенных наций обязал Российскую Федерацию до 18 января 2019 года проинформировать относительно конкретно предпринятых шагов, направленных на выполнение приказа о снятии запрета деятельности Меджлиса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.



19 апреля 2017 года суд ООН в приказе обязал Российскую Федерацию "воздерживаться от ограничений на права крымскотатарского народа хранить свои представительские институты, включая Меджлис". Однако РФ этот приказ не выполнила.



Сегодня, 19 июля суд подтвердил обязательность выполнения данного приказа.



Украина призывает РФ выполнить свои международные обязательства путем безусловной отмены запрета деятельности Меджлиса, как это предусмотрено текстом приказа Международного суда ООН в 2017 году.



"Для нас это важный инструмент борьбы за права крымскотатарского народа и за восстановление действия органов, которые имеют наибольшую легитимность среди крымских татар", - отметила заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль на своей странице в Facebook.



Напомним, 18 мая 2018 года Международный суд ООН также потребовал у России предоставить информацию о ходе исполнения приказа суда от 19 апреля 2017 года о возобновлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в оккупированном Крыму.