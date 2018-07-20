Убийство Павла Шеремета: как идет расследование 20 июля 2018 г. источник 0 0

Следствие "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста Павла Шеремета, но пока ее не идентифицировало".

Как заявил на брифинге первый заместитель глава Нацполиции Вячеслав Аброськин, с момента совершения убийства была создана усиленная следственно-оперативная группа, которая расследует уголовное производство. Он отметил, что в ее состав входят лучшие сотрудники следствия и уголовного розыска, которые провели очень большой объем работы.



"Это правда. Многие критики говорят, что нет положительных результатов. От лица уголовной полиции могу сказать, что положительные результаты есть", - заявил Аброськин.



По его словам, проведена работа по определенным направлениям.



"Сегодня могу сказать, что установлена ​​личность, то есть не лицо установлено, а человек, которого можно идентифицировать", - добавил глава Нацполиции



Он отметил, что оперативники отработали более трех тысяч терабайт видеоматериалов, которые были изъяты в ходе следственно-оперативных мероприятий.



"В дальнейшем эта работа, которая была проведена, даст нам возможность установить личность человека, который был на видео непосредственно во время минирования", - рассказал Аброськин.



Он сказал, что не может рассказать больше, потому что у него нет для этого разрешения от следователя и поэтому "он не может перейти определенную грань".



"Но работа идет, она продолжается. И когда будет возможность и соответствующее разрешение, мы сможем сказать больше. Но это, пожалуй, может быть тогда, когда определенный человек будет задержан, когда ему будет сообщено о подозрении и когда будет решение суда", - добавил он.



Глава Нацполиции заверил, что дело убийства Шеремета "ежедневно обсуждается" правоохранителями.



Напомним, 20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания "Украинская правда" Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.



8 февраля 2017 года глава МВД Арсен Аваков сказал, что следствие "выявило данные" о тех, кто может быть замешан в убийстве. Виновные в преступлении до сих пор не найдены.