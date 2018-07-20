Автодорога Харьков—Волчанск готова на 90 процентов 20 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Дорожники на 90% выполнили ремонтные работы на дороге Харьков—Волчанск.

На участке автодороги Харьков - Волчанск работы подходят к концу. Проведено фрезерование более 6 км существующего покрытия. Уложено 6,1 км выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси в пределах сел Шестаково, Заречное и Старого Салтова. Дорожники также уложили покрытие на 6 автобусных остановках и укрепили 11 км обочин.



– Очень активно ведутся работы на автодорогах Харьковской области. Мы сейчас работаем по графику, все структурные подразделения Службы автомобильных дорог находятся на местах проведения работ. Принимаем выполненные работы. Поэтому все свои обязательства мы выполним своевременно, – пообещал начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области Евгений Зражевец.



Ремонтные работы также ведутся на участках таких дорог: Киев - Харьков - Довжанский, Чугуев - Меловое, Харьков - Змиев - Балаклея - Гороховатка, Мерефа - Лозовая - Павлоград, Старый Мерчик - Мурафа - Краснокутск, Зачепиловка - Андреевка - Кегичевка, Мерефа - Змиев, Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта. На одном из главных объектов дорожного строительства в этом году – дороге Харьков - Ахтырка – проводят работы по технологии «холодный ресайклинг». Здесь также идет реконструкция моста через реку Купьеваха.



– Даже дождливая погода не может выбить нас из графика. Последние три дня активно проводятся работы в южной части Харьковской области, где дождь начинается только к вечеру. Мы очень хорошо наладили работу. Асфальтобетонный завод начинает свою работу в 3 утра, чтобы дорожники в 6 смогли начать укладку дорожного покрытия, – рассказал Евгений Зражевец.



Продолжаются и текущие ремонты. Всего за последнюю неделю ликвидировали 1,1 тыс. кв. м ям. Для этого использовали 140 тонн асфальтобетонной смеси, которую изготовили на собственных асфальтобетонных заводах ГП «Харьковский облавтодор».



– Сейчас мы пытаемся определить наиболее актуальные приоритеты, где надо наладить аварийное сообщение, и проводим аварийные работы. В первую очередь, это маршруты школьных автобусов, ведь 1 сентября – не за горами. Отдельный вопрос – «центральные артерии», уже по традиции, ко Дню независимости Украины все государственные дороги будут приведены в порядок, – заверил Евгений Зражевец.