Экономика

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Нацбанк констатирует рост экономики Украины

Нацбанк констатирует рост экономики Украины
По итогам второго квартала 2018 года ВВП Украины вырос на 3,2%. В первом квартале показатель составлял 3,1%.
Такие данные в своем инфляционном отчете за июль приводит Национальный банк Украины.

"По оценкам НБУ, во втором квартале 2018 года темпы роста реального ВВП остались практически неизменными - 3,2% г/г и поддерживались, прежде всего, внутренним спросом, как потребительским, так и инвестиционным", - говорится в отчете.

Прогноз НБУ относительно роста экономики по итогам года составляет 3,4%.

"Основной движущей силой останется частное потребление, что в текущем году стимулируется мощным ростом заработных плат, денежных переводов, пенсионных выплат", - отметили в Нацбанке.

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