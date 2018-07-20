Нацбанк констатирует рост экономики Украины 20 июля 2018 г. источник 0 0

По итогам второго квартала 2018 года ВВП Украины вырос на 3,2%. В первом квартале показатель составлял 3,1%.

Такие данные в своем инфляционном отчете за июль приводит Национальный банк Украины.



"По оценкам НБУ, во втором квартале 2018 года темпы роста реального ВВП остались практически неизменными - 3,2% г/г и поддерживались, прежде всего, внутренним спросом, как потребительским, так и инвестиционным", - говорится в отчете.



Прогноз НБУ относительно роста экономики по итогам года составляет 3,4%.



"Основной движущей силой останется частное потребление, что в текущем году стимулируется мощным ростом заработных плат, денежных переводов, пенсионных выплат", - отметили в Нацбанке.