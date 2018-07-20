Эксперты предупреждают о новой угрозе активности ВИЧ 20 июля 2018 г. источник 0 0

Британские эксперты предупреждают о мировой угрозе восстановления активности заболевания ВИЧ.

Они объясняют, что уменьшение финансирования этого направления в последние годы ставит под угрозу усилия по борьбе с этой болезнью.



"Эксперты медицинского издания The Lancet считают, что сегодня мир больше не стремится преодолеть пандемию к 2030 году - такую ​​цель согласовали ранее страны-члены ООН", - говорится в сообщении.



В связи с этим они призывают к неотложным изменениям в области лечения и контроля этого заболевания.



В мире 37 млн ​​человек живет с ВИЧ/СПИД, ежегодно регистрируют 1,8 млн новых случаев заболевания.



В последние годы фиксировали снижение уровня заболеваемости. Однако эксперты считают, что падение этих показателей происходит очень медленно.