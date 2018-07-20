Здоровье

  • 139
    •  / 

Эксперты предупреждают о новой угрозе активности ВИЧ

Эксперты предупреждают о новой угрозе активности ВИЧ
Британские эксперты предупреждают о мировой угрозе восстановления активности заболевания ВИЧ.
Они объясняют, что уменьшение финансирования этого направления в последние годы ставит под угрозу усилия по борьбе с этой болезнью.

"Эксперты медицинского издания The Lancet считают, что сегодня мир больше не стремится преодолеть пандемию к 2030 году - такую ​​цель согласовали ранее страны-члены ООН", - говорится в сообщении.

В связи с этим они призывают к неотложным изменениям в области лечения и контроля этого заболевания.

В мире 37 млн ​​человек живет с ВИЧ/СПИД, ежегодно регистрируют 1,8 млн новых случаев заболевания.

В последние годы фиксировали снижение уровня заболеваемости. Однако эксперты считают, что падение этих показателей происходит очень медленно.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3067.63 грн
10 RUB 4.1837 грн
100 USD 2647.24 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи