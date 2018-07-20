В Украине станет больше IT-школ 20 июля 2018 г. источник 0 0

Руководство Швеции подписало соглашение с шведско-украинской некоммерческой организацией Beetroot Academy, чтобы развивать сеть IT-школ в Украине. Данное сотрудничество включает в себя инвестиции на сумму в 1,7млн долл.

«Швеция подписала соглашение о сотрудничестве с шведско-украинский неприбыльной организацией Beetroot Academy с целью развития ИТ-образования в Украине», - сообщает посольство Швеции в Киеве на своей странице в Facebook.



Благодаря этому сотрудничеству, Beetroot Academy сможет удвоить количество ИТ-школ и расширить сеть до 20 локаций в стране.



Согласно сообщению, многие из этих школ откроются в маленьких городах, в том числе на востоке Украины, что поможет укрепить экономический потенциал и конкурентоспособность небольших городов Украины.



Стоит отметить, что Beetroot Academy была создана в 2014 году. Сотрудники компании занимаются веб-разработкой и веб-дизайном по разным направлениям. Компания сотрудничает с клиентами из 20 стран, больше всего заказов выполняет, разумеется, для Швеции.