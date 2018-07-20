Американский ученый научился выводить коров без рогов 20 июля 2018 г. источник 0 0

Ученый из Соединенных Штатов Дэн Карлсон научился "переписывать" генетический код животных, чтобы совершенствовать выведение крупного рогатого и другого домашнего скота.

Как сообщает Bloomberg, в 2014 году Дэн Карлсон с группой ученых внесли изменения в генетический код молочного скота, чтобы вывести коров без рогов. Изменения ДНК копировали в клеточный набор эмбрионов, введенных в суррогатных матерей. Результата ждали в течение девяти месяцев.



Никто ранее не проводил подобных экспериментов, поэтому ожидания рождения телят были долгие и тяжелые.



"Ты надеешься, что все будет хорошо. Что особи родятся без рогов, но на самом деле ты ничего не знаешь", - говорит Карлсон.



Как и в большинстве случаев с клонированием, с большинством эмбрионов не получилось. Однако двое телят, Бури и Спотиджи, родились без рогов. Это означало, что им удалось избежать участи миллионов животных, которым удаляют рога после рождения горячим железом или токсическим веществом.



Скоту обычно удаляют рога для того, чтобы он не калечил друг друга. Однако эта процедура достаточно болезненная и против нее всегда выступал отец Карлсона, который был фермером. "Переписывание" генов скота позволяет избежать процедуры.



Однако вокруг изменения генетического кода еще идет много споров. Во-первых, некоторые организации по защите животных негативно относятся к такой практике, считая это экспериментами над животными. К тому же речь идет о безопасности людей, которые будут употреблять мясо или молоко от животных с измененными генами.



Обе коровы, которые родились без рогов, сейчас мертвы. Спотиджи забили, ее мясо проверили в лаборатории и убедились, что оно безопасно для употребления. А Бури, особь мужского пола, стал отцом шести особей, которые также родились без рогов. Одна из особей - женского пола.