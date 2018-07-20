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Доказана эффективность средства от старения

Доказана эффективность средства от старения
Специалисты Института биомедицинских исследований Новартис в Массачусетсе (США) провели клинические испытания экспериментального антивозрастного препарата и продемонстрировали, что пожилые люди стали менее восприимчивыми к инфекциям.
Это указывает на замедление старения иммунной системы.

В исследовании приняли участие 264 добровольца в возрасте 65 лет и старше. Они были случайным образом распределены на восемь групп в зависимости от режима дозирования, в четырех контрольных группах участники получали плацебо. Испытуемые прошли шестинедельный курс приема двух препаратов-ингибиторов, предназначенных для блокирования белка mTOR, — мишени рапамицина у млекопитающих. Эта молекула, с которой может связываться иммунодепрессант рапамицин, регулирует рост и выживание клеток, и ее дезактивация приводит к остановке клеточного цикла.

Показано, что блокирование mTOR у плодовых мушек приводит к увеличению продолжительности жизни у насекомых. Кроме того, с возрастом мышей в их клетках увеличивается активность мишени рапамицина, что способствует истощению пула стволовых клеток крови, снижению активности иммунной системы и увеличению риска рака.

Спустя две недели после конца курса приема ингибиторов, участники получали вакцину сезонного гриппа. Результаты теста показали, что у добровольцев в опытной группе наблюдалось 20-процентное увеличение количества антител по сравнению с контрольными группами. При этом исследователи не отметили никаких побочных эффектов. Пациенты, получившие ингибиторы, почти вдвое реже страдали от инфекций в течение последующих 12 месяцев. Это значительно уменьшает риск смерти от респираторных заболеваний, которым подвержены пожилые.

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