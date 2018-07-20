Возле Юпитера нашли необычный объект

Группа ученых под руководством Скотта Шеппарда (Scott Sheppard) из Института Карнеги (США) обнаружила 12 новых спутников Юпитера, увеличив таким образом число лун у газового гиганта до 79.

При этом один из объектов, названный Валетудой в честь древнеримской богини здоровья и гигиены, обладает необычной нестабильной орбитой.

По словам исследователей, открытие произошло, когда они искали отдаленные массивные объекты, которые, предположительно, находятся за орбитой Плутона (например, гипотетическая девятая планета). Юпитер со своими спутниками оказался неподалеку от поля зрения астрономических инструментов, что сделало возможным наблюдение ранее неизвестных лун планеты-гиганта.

Астрономы обнаружили 12 новых спутников, в том числе небольшой объект диаметром в километр. Девять лун, образующие группу и являющиеся, скорее всего, обломками более крупного небесного тела, движутся по ретроградной орбите, то есть в направлении, противоположном направлению вращения Юпитера вокруг своей оси. Другая группа образована двумя спутниками, которые находятся ближе к газовому гиганту, и их вращение совпадает с вращением планеты.

Последняя луна, которая является, вероятно, самым маленьким из известных спутников Юпитера, также обладает совпадающей с вращением планеты орбитой, которая, однако, пересекает орбиты ретроградных объектов. Существует высокий риск того, что Валетуда столкнется с другим небесным телом и прекратит свое существование. Ученые считают, что она является фрагментом крупного вращающегося в том же направлении, что и Юпитер, объекта, разрушение которого привело к появлению ретроградных лун.