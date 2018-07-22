Культура

  • 323
    •  / 

Брюс Уиллис ответил на главный вопрос о фильме «Крепкий орешек»

Брюс Уиллис ответил на главный вопрос о фильме «Крепкий орешек»
Американский актер Брюс Уиллис ответил на главный вопрос о фильме «Крепкий орешек», в котором он исполнил главную роль.

Фанаты часто спорят, является ли «Крепкий орешек» рождественским фильмом, ведь действие разворачивается во время Рождества. «"Крепкий орешек" — не рождественский фильм!» — заявил Брюс Уиллис.

«Крепкий орешек» вышел в 1988 году. Фильм получил четыре сиквела. В 2015-м 20th Century Fox анонсировала шестую часть франшизы, действие которой будет разворачиваться как до, так и после событий других лент.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3086.26 грн
10 RUB 4.1655 грн
100 USD 2644.61 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи