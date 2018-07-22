Брюс Уиллис ответил на главный вопрос о фильме «Крепкий орешек»
22 июля 2018 г.
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22 июля 2018 г.
Фанаты часто спорят, является ли «Крепкий орешек» рождественским фильмом, ведь действие разворачивается во время Рождества. «"Крепкий орешек" — не рождественский фильм!» — заявил Брюс Уиллис.
«Крепкий орешек» вышел в 1988 году. Фильм получил четыре сиквела. В 2015-м 20th Century Fox анонсировала шестую часть франшизы, действие которой будет разворачиваться как до, так и после событий других лент.
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