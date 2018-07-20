Неймар определился с будущим
20 июля 2018 г.
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20 июля 2018 г.
«Я останусь. У меня есть контракт с ПСЖ, и я решил, что приму вызов, сделаю много и забью больше голов. И я не изменю своего мнения. Я надеюсь, у нас будет успешный сезон. Журналисты любят создавать слухи, но все знают, как сильно меня волнует ПСЖ», — подчеркнул Неймар.
Бразильский нападающий перешел в ПСЖ из «Барселоны» за 222 миллиона евро. В текущем сезоне в активе Неймара 28 голов в 30 матчах во всех турнирах. На чемпионате мира Неймар в составе сборной Бразилии дошел до четвертьфинала, в котором команда проиграла Бельгии.
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