Спорт

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Неймар определился с будущим

Неймар определился с будущим
Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар заявил, что не покинет футбольный клуб в летнее трансферное окно.

«Я останусь. У меня есть контракт с ПСЖ, и я решил, что приму вызов, сделаю много и забью больше голов. И я не изменю своего мнения. Я надеюсь, у нас будет успешный сезон. Журналисты любят создавать слухи, но все знают, как сильно меня волнует ПСЖ», — подчеркнул Неймар.

Бразильский нападающий перешел в ПСЖ из «Барселоны» за 222 миллиона евро. В текущем сезоне в активе Неймара 28 голов в 30 матчах во всех турнирах. На чемпионате мира Неймар в составе сборной Бразилии дошел до четвертьфинала, в котором команда проиграла Бельгии.

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