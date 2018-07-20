Здоровье

  • 317
    •  / 

Выявлена новая опасность мяса

Выявлена новая опасность мяса
Ученые Университета Джонса Хопкинса (США) выяснили, что химические вещества, используемые при приготовлении мясных продуктов, повышают риск развития маниакального синдрома.
Статья исследователей опубликована в журнале Molecular Psychiatry.

Специалисты проанализировали данные, собранные в 2007-2017 годах, о состоянии здоровья и диете 1101 человека в возрасте от 18 до 65 лет, которые были здоровыми или страдали от психических заболеваний. Оказалось, что пациенты с маниакальным синдромом в 3,5 раза чаще употребляли в пищу мясо, чем люди без расстройства. При этом ученые не нашли связи диеты с другими заболеваниями, такими как биполярное расстройство, шизоаффективный психоз или депрессия.

Эксперименты на крысах показали, что добавление нитратов, которые используются при консервировании мясопродуктов, в течение всего двух недель вызывают у животных гиперактивность, характерную для маниакального синдрома.

Маниакальным синдромом называют состояние с такими симптомами, как стойкое приподнятое настроение (гипертимия), а также двигательное и психическое возбуждение. Часто приступы заболевания наблюдаются вместе с биполярным расстройством, кроме того, синдром может быть вызван приемом лекарств, наркотиков и даже развиться после хирургической операции.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3086.26 грн
10 RUB 4.1655 грн
100 USD 2644.61 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи