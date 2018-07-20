Погода в Харькове на выходных 20 июля 2018 г. Вечерний Харьков фото: Илья Пшеничный 0 0

В ближайшие пять дней в Харькове сохранится дождливая погода. Синоптики поясняют: над северо-востоком страны установился высокий окклюдированный малоподвижный циклон, который пришел с юго-востока.

21 июля: переменная облачность. Ночью и днем кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и днем слабый туман. Ветер юго-западный, 5-10 мсек. Температура по области: ночью 16-21º тепла, днем 25-30º выше нуля; по городу: ночью 17-19º тепла, днем 26-28º выше нуля.



22 июля: переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, туман. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 мсек. Температура: ночью 16-21º тепла, днем 27-32º выше нуля.



23 июля: переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, туман. Днем местами кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный, 5-10 мсек. Температура: ночью 16-21º тепла, днем 27-32º выше нуля.