Харьков

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Погода в Харькове на выходных

фото: Илья Пшеничный

Погода в Харькове на выходных
В ближайшие пять дней в Харькове сохранится дождливая погода. Синоптики поясняют: над северо-востоком страны установился высокий окклюдированный малоподвижный циклон, который пришел с юго-востока.
21 июля: переменная облачность. Ночью и днем кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и днем слабый туман. Ветер юго-западный, 5-10 мсек. Температура по области: ночью 16-21º тепла, днем 25-30º выше нуля; по городу: ночью 17-19º тепла, днем 26-28º выше нуля.

22 июля: переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, туман. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 мсек. Температура: ночью 16-21º тепла, днем 27-32º выше нуля.

23 июля: переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, туман. Днем местами кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный, 5-10 мсек. Температура: ночью 16-21º тепла, днем 27-32º выше нуля.

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