Происшествия

  • 185
    •  / 

В Харькове поймали организаторов канала нелегальной миграции

В Харькове поймали организаторов канала нелегальной миграции
В Харькове правоохранители перекрыли канал переправки граждан Вьетнама, Бангладеш и Сомали через государственную границу.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, 19 июля относительно 42-летнего гражданина Таджикистана, организатора преступной группы, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как рассказал следователь СУ Кирилл Гребенюк, с марта 2018 г. следователями проводилось расследование уголовного производства, связанного с организацией незаконного пересечения государственной границы Украины. В рамках досудебного расследования было установлено, что группа злоумышленников организовала на территории Харьковской и Луганской областей канал незаконного пересечения государственной границы. Следствие задокументовало несколько фактов незаконного пересечения государственной границы Украины. Всех нелегалов задержали.

18 июля в ходе проведения совместной операции организатор группы был задержан в Харькове. Мужчина пытался переправить через границу девять нелегалов.

Начальник отдела УБПТЛ Владимир Шаповал отметил, что оперативные сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и оперативно-розыскного управления Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины выполняли поручение следователя, проводили необходимые розыскные действия. Работники Главного управления государственной миграционной службы Украины в Харьковской области в ходе документирования осуществили оформление материалов на принудительное выдворение четырех групп иностранцев, которых поместили в пункт временного содержания иностранцев.

– В течение последних четырех месяцев представителями оперативно-розыскных подразделений Восточного регионального управления ГПС Украины были задержаны 49 нелегальных мигрантов. В большинстве своем это были выходцы из Вьетнама и Бангладеш, – рассказала пресс-секретарь Восточного регионального управления ГПС Украины Оксана Иванец. – Задержания проводились по всей территории Украины: в Киеве, Одессе, Харьковской и Луганской областях. Также задержаны группы нелегальных мигрантов непосредственно на линии государственной границы Украины. Наше государство они использовали как транзитную территорию для попадания в страны Европы с целью трудоустройства.

42-летнему гражданину Таджикистана сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 9 лет заключения. Задержанный находится под стражей. Правоохранители устанавливают его сообщников и проводят необходимые меры по их задержанию.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3067.63 грн
10 RUB 4.1837 грн
100 USD 2647.24 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи