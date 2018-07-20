Общество

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В Харьковской области занимаются дорогами местного значения

В Харьковской области занимаются дорогами местного значения
В Харьковской области продолжаются работы по текущему и эксплуатационному содержанию местных дорог.
Ведутся работы в 8 районах области по объектам текущего ремонта.

– Всю неделю были дожди. При таких погодных условиях подрядчики выполняют работы по подготовке основания покрытия, фрезерованию, замене и установке дорожных знаков и барьерного ограждения. По работам текущего ремонта работы ведутся по графику, тендерные процедуры объявлены. Из 79 объектов на 67-ми уже определен победитель, – рассказал директор ГП «Дороги Харьковщины» Игорь Турченко.

По объектам эксплуатационного содержания бригады работают во всех районах  области.

– Учитывая погодные условия, возле школ, детских садов, амбулаторий выполняются работы по нанесению дорожной разметки, когда это возможно, установке знаков и подготовке барьерного ограждения, – сообщил Игорь Турченко.

Работы по текущему среднему ремонту ведутся на а/д «Новая Ивановка – Орелька» на Чернявщину (Лозовской район) – бригады занимаются укладкой верхнего слоя покрытия.

Выполнены работы на 11 объектах текущего ремонта: а/д «Богодухов - Павловка - Гуты» Богодуховского района; а/д «Подъезд к селу Русская Лозовая» Дергачевского района; а/д «Подъезд к селу Зеленый Колодец» Чугуевского района; а/д «Подъезд к селу Казачьи Майданы» Кегичевского района; а/д «Боровское - Волосская Балаклея» Шевченковского района; а/д «Шевченково - Мостовое - Великие Хутора» Шевченковского района; а/д «Объезд пгт Шевченково» Шевченковского района; а/д «Кегичевка - Крутояровка» Кегичевского района; а/д «Подъезд к селу Малая Рогань» Харьковского района; а/д «Валки - Пархомовка» (Валковский район) а/д «Слабуновка - Теплянка - Крючки» (Балаклейский район).

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