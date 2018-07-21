Конституционный суд вернул чернобыльцам соцгарантии 21 июля 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

17 июля Конституционный суд своим решением признал, что Закон №76-VIII, принятый 28 декабря 2014 года, противоречит части 2 статьи 3 Конституции Украины.

– Более четырех лет власть, в нарушение Конституции, планомерно урезала социальные программы, отбирала льготы и выплаты у людей, которые пострадали от Чернобыльской катастрофы, – сказал в парламенте сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» Александр Вилкул. – Еще в декабре 2015-го мы обратились в Конституционный Суд. Два с половиной года власть блокировала решение вопроса. И только после многотысячных митингов чернобыльцев под Верховной Радой КС восстановил соцгарантии. Это очередное подтверждение, что за нами правда и Закон, миллионы людей, которые нас поддерживают, и, если не опускать руки, то победа будет за нами.



По словам оппозиционера, Рада незаконно лишила ликвидаторов, их детей и пострадавших от аварии на ЧАЭС льгот, компенсаций, прав на получение лекарств, оздоровление и лечение, которые ранее гарантировались Законом № 796. КС восстановил прежнюю норму.