Общество

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Конституционный суд вернул чернобыльцам соцгарантии

Конституционный суд вернул чернобыльцам соцгарантии
17 июля Конституционный суд своим решением признал, что Закон №76-VIII, принятый 28 декабря 2014 года, противоречит части 2 статьи 3 Конституции Украины.
– Более четырех лет власть, в нарушение Конституции, планомерно урезала социальные программы, отбирала льготы и выплаты у людей, которые пострадали от Чернобыльской катастрофы, – сказал в парламенте сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» Александр Вилкул. – Еще в декабре 2015-го мы обратились в Конституционный Суд. Два с половиной года власть блокировала решение вопроса. И только после многотысячных митингов чернобыльцев под Верховной Радой КС восстановил соцгарантии. Это очередное подтверждение, что за нами правда и Закон, миллионы людей, которые нас поддерживают, и, если не опускать руки, то победа будет за нами.

По словам оппозиционера, Рада незаконно лишила ликвидаторов, их детей и пострадавших от аварии на ЧАЭС льгот, компенсаций, прав на получение лекарств, оздоровление и лечение, которые ранее гарантировались Законом № 796. КС восстановил прежнюю норму.

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