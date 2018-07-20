В Харькове исчез важный свидетель в деле Зайцевой 20 июля 2018 г. Павел Гусев 1 0

По делу Елены Зайцевой, одной из обвиняемых в смертельном аварии на улице Сумской, не могут найти ключевого свидетеля.

Как рассказала изданию Obozrevatel адвокат потерпевших Лариса Матвеева, на заседание суда никак не могут доставить бывшего врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии.



– Именно она зафиксировала факт наркотического опьянения Зайцевой – нечеткую речь, нестойкую позу Ромберга. И описала это. Также она настояла на анализе крови и мочи обвиняемой. В конце концов, в анализах подтвердилось наличие психотропных и наркотических веществ, – говорит Лариса Матвеева. – Однако Федирко по непонятным причинам уволилась с работы, и найти ее в Харькове никто не может. Даже правоохранители, которые должны ее доставить в суд, не могут ее разыскать. Вот такое вот странное стечение обстоятельств.



Она подчеркнула, что у экспертов, которые исследуют смертельное ДТП в Харькове, постоянно не хватает данных для четких выводов. Если раньше для анализа и установления факта - была ли Зайцева в состоянии наркотического опьянения - медикам не хватило пяти миллилитров крови, то теперь технические эксперты не могут точно установить скорость движения джипа, потому что на фото нет достаточного расстояния.



Авдвокат потерпевших Лариса Матвеева обращает внимание на тот факт, что эксперты брали скорость движения для своих расчетов из показаний свидетелей.



– Они брали эти данные из показаний свидетелей. Когда я спросила почему пользователи интернета смогли установить скорость, а вы – нет, эксперт ответил, что им не хватило расстояния. Расстояние определяется по точкам с видеозаписи. Но точки ему не дал техник, который в суде пока не допрашивался. Он должен был зафиксировать привязку автомобиля из одной точки в другую. Просчитать это можно, используя Google, однако эксперты почему-то не захотели воспользоваться таким вариантом, – подытожила адвокат.



Тем временем у обвиняемой Елены Зайцевой резко ухудшилось состояние здоровья. Об этом ее адвокат Юлия Козырь сообщила в комментарии ТСН, отметив, что девушку постоянно беспокоят головные боли.



– Состояние моей подзащитной ухудшается. В СИЗО, где она находится, нет соответствующего оборудования и медикаментов, — сказала Юлия Козырь.