В Харькове собаки стали чаще нападать на людей 20 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В январе – июне 2018 г. за медицинской помощью обратилось 2047 человек, которых укусили животные (за аналогичный период 2017 года – 1736).

Случаев заболевания бешенством среди людей не зарегистрировано.



В тоже время, как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, ухудшилась эпизоотическая ситуация – выявлено 56 случаев бешенства животных против 29 за аналогичный период прошлого года. Пострадали от животных с диагнозом "бешенство" 104 человека (в январе – июне 2017 г. – 51).



На людей нападали собаки (66,7% всех случаев), кошки (29,5%), дикие животные (1,7%).



Антирабические прививки назначены 350 пострадавшим, в других случаях лечение не требовалось из-за возможности организовать ветеринарное наблюдение за животными, которые нанесли повреждения. 9 пострадавших имели показания к иммунизации, но от прививок отказались.