Общество

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В Харькове собаки стали чаще нападать на людей

В Харькове собаки стали чаще нападать на людей
В январе – июне 2018 г. за медицинской помощью обратилось 2047 человек, которых укусили животные (за аналогичный период 2017 года – 1736).
Случаев заболевания бешенством среди людей не зарегистрировано.

В тоже время, как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, ухудшилась эпизоотическая ситуация – выявлено 56 случаев бешенства животных против 29 за аналогичный период прошлого года. Пострадали от животных с диагнозом "бешенство" 104 человека (в январе – июне 2017 г. – 51).

На людей нападали собаки (66,7% всех случаев), кошки (29,5%), дикие животные (1,7%).

Антирабические прививки назначены 350 пострадавшим, в других случаях лечение не требовалось из-за возможности организовать ветеринарное наблюдение за животными, которые нанесли повреждения. 9 пострадавших имели показания к иммунизации, но от прививок отказались.

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