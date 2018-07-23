Нацбанк сохранил прогноз инфляции на 2018-2020 годы 23 июля 2018 г. источник 0 0

Более быстрое, чем прогнозировалось, замедление инфляции в мае-июне 2018 года нивелируется во втором полугодии из-за усиления влияния проинфляционных факторов, которые сохраняться на протяжении еще трех кварталов следующего года.

Нацбанк оставил прогноз инфляции на конец 2018 на уровне 8,9% и пересмотрел прогноз базовой инфляции в сторону понижения до 7,1%.



Следовательно, НБУ сможет вернуть инфляцию в рамки целевого диапазона только в четвертом квартале 2019 года.



«На уровень инфляции в течение второй половины 2018-2019 годов будет давить ряд факторов. Так, в конце текущего года ожидается более существенное, чем предполагалось ранее, повышения административно регулируемых цен и тарифов за приближения цен на газ на внутреннем рынке к цене импортного паритета. В то же время, другие проинфляционные факторы будут иметь более фундаментальный характер», - говорится в сообщении.



На 2019-2020 годы прогноз Нацбанка по инфляции остается без изменений - потребительская инфляция составит 5,8% на конец 2019 года, а в 2020 году замедлится до 5,0% и, таким образом, достигнет центрального значения целевого диапазона (5,0% ± 1 п.п.).