Харьков

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Бронзовая Гурченко украсила сквер в центре Харькова

Бронзовая Гурченко украсила сквер в центре Харькова
Бронзовая Гурченко украсила сквер в центре Харькова Наконец-то в Харькове появился памятник знаменитой землячке Людмиле Гурченко.
Спустя 12 лет после первой попытки увековечить знаменитую артистку, бронзовая Людмила Гурченко украсила-таки сквер на улице Тринклера. Но и на сей раз без казусов не обошлось.

Людмиле Марковне пытались поставить памятник в нашем городе еще при жизни. Но тогдашние власти посчитали это нонсенсом, что, кстати, весьма обидело кинозвезду. Потом к вопросу возвращались еще несколько раз. Спустя много лет, 19 июля 2018 года, памятник, наконец, установили.

В композицию памятника высотой более семи с половиной метров вошли 15 персонажей из шести фильмов с участием Гурченко — Леночка Крылова из «Карнавальной ночи», супруги Козякины и Раиса Захарова из «Любовь и голуби», и многие другие. Над ними возвышается скульптура артистки.

— Людмила Гурченко родилась и выросла в Харькове, выросла. Ее бытность и сегодня мы считаем единой. Она не застыла в том полете, в котором была. Она стала великой. Ее начали почитать везде, — сказал на церемонии открытия памятника городской голова Геннадий Кернес.

Автор монумента — харьковский скульптор, заслуженный художник Украины Катиб Мамедов – признается: создать памятник Людмиле Гурченко было его мечтой. За полтора года скульптор наваял десятки эскизов, некоторые даже отлил в бронзе.

— Я вообще с юных лет влюблен в Людмилу Марковну как в великую актрису, прекрасную женщину. Естественно, как скульптор, я созидал с любовью, — говорит он.

На открытие памятника Людмиле Гурченко из Москвы приехал ее последний муж Сергей Сенин, который не был на родине жены пять лет.

— Это произведение искусства, правда. Когда я увидел вот эти очертания… Боже мой. Как же все совпадает, — поделился он.

Бронзовую скульптуру Людмилы Гурченко собирались установить еще в 2006 году – в День города возле театра оперы и балета в центре Харькова. Готовую скульптуру артистка одобрила. Однако тогдашние власти заявили, что негоже устанавливать памятники при жизни. В итоге скульптура так и осталась в мастерской автора — скульптора Сейфаддина Гурбанова.

Гурченко обиделась и опубликовала открытое письмо к харьковчанам, с просьбой «не ставить никаких памятников – ни при жизни, ни после». К вопросу об установке памятника Гурченко мэрия возвращалась несколько раз. В 2017 эскиз скульптуры и место, где она будет находиться, — утвердили заново. И вот наконец-то в сквере по улице Тринклера монумент знаменитой харьковчанке торжественно открыли.

Однако и на сей раз не обошлось без казуса. Буквально через несколько часов после открытия памятника с нее демонтировали табличку с перечнем фамилий тех, кто способствовал открытию памятника. Очевидцы разместили фото в соцсетях. Оказалось,  в надписи на табличке, было допущено две опечатки – в слове «скульптура» перепутаны местами буквы, а также неправильно написана фамилия одного из «поспособствовавших».

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