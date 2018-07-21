Евросоюз вводит новые правила въезда в Шенген 21 июля 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

Европейский парламент большинством голосов утвердил новые правила въезда в Шенгенскую зону для украинцев, имеющих биометрический паспорт.

Каждый, кто пересекает границу Евросоюза без визы, должен будет пройти обязательную регистрацию.



По новым правилам, безвиз не будет бесплатным, а на въезд в Шенгенскую зону нужно будет получать разрешение, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу Европарламента.



Европейская система авторизации и информации о путешествиях (ETIAS) для поездок в Шенгенскую зону начнет работать в 2021 году. Она позволит проводить дополнительные проверки безвизовых путешественников, а также лиц, которые могут представлять опасность, нелегальных мигрантов или лиц с эпидемическим риском.



Граждане более чем 60 стран и территорий, освобожденных от визовых требований для въезда в ЕС, включая Украину, должны будут за 96 часов до поездки зарегистрироваться, заполнить электронную форму и внести личные данные (имя, дату и место рождения, пол, национальность), информацию о документе для путешествий (срок действия, страна выдачи), домашний адрес и мобильный телефон, а также указать европейскую страну первого въезда.



Также надо будет ответить на вопросы о наличии судимости, пребывании в определенных зонах конфликта или войн, высылке из страны ЕС и третьих стран - все это на протяжении последних десяти лет (если это касается судимости за терроризм, то 20 лет).

В отличие от визы, при подаче заявки не нужно будет объяснять, чем человек обеспечит свое пребывание в ЕС. Не понадобится указывать и место работы.



Авторизация будет стоить семь евро, для путешественников в возрасте до 18 лет и старше 70 лет – бесплатно. Она будет действительна три года или до окончания срока проездного документа.



Каждая заявка будет автоматически проверена по всем соответствующим базам данных, системе «въезд-выезд», а также в собственном списке ETIAS, чтобы определить, в частности, не был ли использован утерянный или украденный проездной документ, а также не выдан ли ордер на арест.



Если никаких совпадений не обнаружено, то разрешение будет предоставляться практически сразу и без всякого человеческого вмешательства. В Еврокомиссии обещают, что в большинстве случаев это будет занимать несколько минут.



Если обнаружится какое-то несоответствие, то дело попадет на рассмотрение сотруднику ETIAS, который решит, давать разрешение, запросить дополнительную информацию или отказать во въезде.



Ну а окончательное решение будет принимать пограничник на паспортном контроле. Как и прежде, он будет спрашивать о цели поездки, где и за какой счет путешественник будет пребывать, а также обратные билеты.



Если заявителю отказали на этапе онлайн-проверки, он получит электронное письмо с описанием причин для отказа. Как известно, при визовой системе причины невыдачи визы не поясняются. В ETIAS на отказ можно будет подать апелляцию.



В ЕС обещают, что автоматическое разрешение на въезд в ЕС будет выдаваться более 95% заявителей. Только в 1-2% случаев заявление будет передаваться на рассмотрение сотрудникам ETIAS.



В чрезвычайных случаях заявителя могут пригласить и на собеседование. Их количество, правда, не должно превышать 0,1%.