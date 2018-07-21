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Евросоюз вводит новые правила въезда в Шенген

Евросоюз вводит новые правила въезда в Шенген
Евросоюз вводит новые правила въезда в Шенген Европейский парламент большинством голосов утвердил новые правила въезда в Шенгенскую зону для украинцев, имеющих биометрический паспорт.
Каждый, кто пересекает границу Евросоюза без визы, должен будет пройти обязательную регистрацию.

По новым правилам, безвиз не будет бесплатным, а на въезд в Шенгенскую зону нужно будет получать разрешение, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Европейская система авторизации и информации о путешествиях (ETIAS) для поездок в Шенгенскую зону начнет работать в 2021 году. Она позволит проводить дополнительные проверки безвизовых путешественников, а также лиц, которые могут представлять опасность, нелегальных мигрантов или лиц с эпидемическим риском.

Граждане более чем 60 стран и территорий, освобожденных от визовых требований для въезда в ЕС, включая Украину, должны будут за 96 часов до поездки зарегистрироваться, заполнить электронную форму и внести личные данные (имя, дату и место рождения, пол, национальность), информацию о документе для путешествий (срок действия, страна выдачи), домашний адрес и мобильный телефон, а также указать европейскую страну первого въезда.

Также надо будет ответить на вопросы о наличии судимости, пребывании в определенных зонах конфликта или войн, высылке из страны ЕС и третьих стран - все это на протяжении последних десяти лет (если это касается судимости за терроризм, то 20 лет).
В отличие от визы, при подаче заявки не нужно будет объяснять, чем человек обеспечит свое пребывание в ЕС. Не понадобится указывать и место работы.

Авторизация будет стоить семь евро, для путешественников в возрасте до 18 лет и старше 70 лет – бесплатно. Она будет действительна три года или до окончания срока проездного документа.

Каждая заявка будет автоматически проверена по всем соответствующим базам данных, системе «въезд-выезд», а также в собственном списке ETIAS, чтобы определить, в частности, не был ли использован утерянный или украденный проездной документ, а также не выдан ли ордер на арест.

Если никаких совпадений не обнаружено, то разрешение будет предоставляться практически сразу и без всякого человеческого вмешательства. В Еврокомиссии обещают, что в большинстве случаев это будет занимать несколько минут.

Если обнаружится какое-то несоответствие, то дело попадет на рассмотрение сотруднику ETIAS, который решит, давать разрешение, запросить дополнительную информацию или отказать во въезде.
 
Ну а окончательное решение будет принимать пограничник на паспортном контроле. Как и прежде, он будет спрашивать о цели поездки, где и за какой счет путешественник будет пребывать, а также обратные билеты.

Если заявителю отказали на этапе онлайн-проверки, он получит электронное письмо с описанием причин для отказа. Как известно, при визовой системе причины невыдачи визы не поясняются. В ETIAS на отказ можно будет подать апелляцию.

В ЕС обещают, что автоматическое разрешение на въезд в ЕС будет выдаваться более 95% заявителей. Только в 1-2% случаев заявление будет передаваться на рассмотрение сотрудникам ETIAS.

В чрезвычайных случаях заявителя могут пригласить и на собеседование. Их количество, правда, не должно превышать 0,1%.

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