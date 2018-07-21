Мать готова стать донором для сына

Двадцатипятилетнего Максима застал страшный диагноз – он нуждается в срочной пересадке печени.

Справка

Реквизиты: 4149 4978 4405 6624 («Приватбанк») Бочинский Максим Сергеевич

Мама Максима – Тамила Александровна, тел. 095-180-85-41.

Стать донором готова его мать. Но операция стоит огромных денег – таких средств семье взять негде. Единственная надежда – на помощь неравнодушных людей.Еще в 2011 году у Максима диагностировали неизлечимую болезнь — неспецифический язвенный колит. Он прошел длительное лечение, после чего наступила ремиссия. И вдруг в праздничные первомайские дни 2018 года родные заметили, что 25-летний парень полностью пожелтел.— Он стал даже не желтым, а оранжевым! Все думали, что это гепатит. Провели полное обследование, которое выявило страшный диагноз: первичный склерозирующий холангит, — рассказывает мама Максима Тамила Александровна. — Чтобы выжить, моему мальчику требуется срочная пересадка печени. Помочь ему берутся в Киеве – в Институте хирургии и трансплантологии им. Шалимова. Но нужен донор.Отдать часть своей печени сыну решилась его мать.— Врачи долго не соглашались. Говорили, мол, вы не подходите – нужен донор из молодых родственников. Я убеждала их, что вполне сгожусь: мне 52 года, донорство разрешено – до 55 лет. В конце концов согласие было получено, — рассказывает Тамила Александровна. — Мне пришлось сбросить пять килограммов, чтобы убрать жировую складку на животе – такое требование поставили медики. Я прошла обследование. Вердикт — подхожу на 100%.Теперь матери и сыну предстоит серьезная операция.— Максиму полностью удалят печень и пересадят 60% моей. Со временем, обещают медики, орган должен полностью восстановиться – и у него, и у меня, — говорит Тамила Александровна.Операция запланирована на сентябрь. К этому времени семье нужно собрать 50 тысяч долларов.Тем временем парень держится из последних сил.— Ему становится все хуже, — сокрушается Тамила Александровна. – Биллирубин повышается с каждым днем. У него уже даже кости пожелтели. Поддерживаем его ежедневными капельницами. Один флакон лекарства обходится в 1000 гривен. Я так благодарна всем, кто помогает нам сейчас в этой страшной беде. Если бы не поддержка людей – мы бы не справились.Максим, по словам, Тамилы Алексанлровны, всегда мечтал стать военным. Но по состоянию здоровья не сложилось. Когда началась война – он стал волонтером.— Собственными руками изготавливал маскировочные костюмы. Многие наши бойцы хорошо его знают, помогают, чем могут, — говорит она.До болезни Максим встречался с девушкой. Когда Елена узнала о страшном диагнозе – они расписались. Сейчас молодая жена постоянно дежурит у его постели – ни на шаг от него не отходит.— Очень надеюсь на помощь неравнодушных людей. Уверена: с моим Максимом все будет хорошо, и у нас впереди – счастливое будущее, — говорит Елена.