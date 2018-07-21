Мать готова стать донором для сына

Стать донором готова его мать. Но операция стоит огромных денег – таких средств семье взять негде. Единственная надежда – на помощь неравнодушных людей.
Еще в 2011 году у Максима диагностировали неизлечимую болезнь — неспецифический язвенный колит. Он прошел длительное лечение, после чего наступила ремиссия. И вдруг в праздничные первомайские дни 2018 года родные заметили, что 25-летний парень полностью пожелтел.
— Он стал даже не желтым, а оранжевым! Все думали, что это гепатит. Провели полное обследование, которое выявило страшный диагноз: первичный склерозирующий холангит, — рассказывает мама Максима Тамила Александровна. — Чтобы выжить, моему мальчику требуется срочная пересадка печени. Помочь ему берутся в Киеве – в Институте хирургии и трансплантологии им. Шалимова. Но нужен донор.
Отдать часть своей печени сыну решилась его мать.
— Врачи долго не соглашались. Говорили, мол, вы не подходите – нужен донор из молодых родственников. Я убеждала их, что вполне сгожусь: мне 52 года, донорство разрешено – до 55 лет. В конце концов согласие было получено, — рассказывает Тамила Александровна. — Мне пришлось сбросить пять килограммов, чтобы убрать жировую складку на животе – такое требование поставили медики. Я прошла обследование. Вердикт — подхожу на 100%.
Теперь матери и сыну предстоит серьезная операция.
— Максиму полностью удалят печень и пересадят 60% моей. Со временем, обещают медики, орган должен полностью восстановиться – и у него, и у меня, — говорит Тамила Александровна.
Операция запланирована на сентябрь. К этому времени семье нужно собрать 50 тысяч долларов.
Тем временем парень держится из последних сил.
— Ему становится все хуже, — сокрушается Тамила Александровна. – Биллирубин повышается с каждым днем. У него уже даже кости пожелтели. Поддерживаем его ежедневными капельницами. Один флакон лекарства обходится в 1000 гривен. Я так благодарна всем, кто помогает нам сейчас в этой страшной беде. Если бы не поддержка людей – мы бы не справились.
Максим, по словам, Тамилы Алексанлровны, всегда мечтал стать военным. Но по состоянию здоровья не сложилось. Когда началась война – он стал волонтером.
— Собственными руками изготавливал маскировочные костюмы. Многие наши бойцы хорошо его знают, помогают, чем могут, — говорит она.
До болезни Максим встречался с девушкой. Когда Елена узнала о страшном диагнозе – они расписались. Сейчас молодая жена постоянно дежурит у его постели – ни на шаг от него не отходит.
— Очень надеюсь на помощь неравнодушных людей. Уверена: с моим Максимом все будет хорошо, и у нас впереди – счастливое будущее, — говорит Елена.
Справка
Реквизиты: 4149 4978 4405 6624 («Приватбанк») Бочинский Максим Сергеевич
Мама Максима – Тамила Александровна, тел. 095-180-85-41.