Общество

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Мать готова стать донором для сына

Мать готова стать донором для сына
Двадцатипятилетнего Максима застал страшный диагноз – он нуждается в срочной пересадке печени.
Стать донором готова его мать. Но операция стоит огромных денег – таких средств семье взять негде. Единственная надежда – на помощь неравнодушных людей.

Еще в 2011 году у Максима диагностировали неизлечимую болезнь — неспецифический язвенный колит. Он прошел длительное лечение, после чего наступила ремиссия. И вдруг в праздничные первомайские дни 2018 года родные заметили, что 25-летний парень полностью пожелтел.

— Он стал даже не желтым, а оранжевым! Все думали, что это гепатит. Провели полное обследование, которое выявило страшный диагноз: первичный склерозирующий холангит, — рассказывает мама Максима Тамила Александровна. — Чтобы выжить, моему мальчику требуется срочная пересадка печени. Помочь ему берутся в Киеве – в Институте хирургии и трансплантологии им. Шалимова. Но нужен донор.



Отдать часть своей печени сыну решилась его мать.

— Врачи долго не соглашались. Говорили, мол, вы не подходите – нужен донор из молодых родственников. Я убеждала их, что вполне сгожусь: мне 52 года, донорство разрешено – до 55 лет. В конце концов согласие было получено, — рассказывает Тамила Александровна. — Мне пришлось сбросить пять килограммов, чтобы убрать жировую складку на животе – такое требование поставили медики. Я прошла обследование. Вердикт — подхожу на 100%.

Теперь матери и сыну предстоит серьезная операция.

— Максиму полностью удалят печень и пересадят 60% моей. Со временем, обещают медики, орган должен полностью восстановиться – и у него, и у меня, — говорит Тамила Александровна.

Операция запланирована на сентябрь. К этому времени семье нужно собрать 50 тысяч долларов.

Тем временем парень держится из последних сил.

— Ему становится все хуже, — сокрушается Тамила Александровна. – Биллирубин повышается с каждым днем. У него уже даже кости пожелтели. Поддерживаем его ежедневными капельницами. Один флакон лекарства обходится в 1000 гривен. Я так благодарна всем, кто помогает нам сейчас в этой страшной беде. Если бы не поддержка людей – мы бы не справились.

Максим, по словам, Тамилы Алексанлровны, всегда мечтал стать военным. Но по состоянию здоровья не сложилось. Когда началась война – он стал волонтером.

— Собственными руками изготавливал маскировочные костюмы. Многие наши бойцы хорошо его знают, помогают, чем могут, — говорит она.

До болезни Максим встречался с девушкой. Когда Елена узнала о страшном диагнозе – они расписались. Сейчас молодая жена постоянно дежурит у его постели – ни на шаг от него не отходит.

— Очень надеюсь на помощь неравнодушных людей. Уверена: с моим Максимом все будет хорошо, и у нас впереди – счастливое будущее, — говорит Елена.
Справка
Реквизиты: 4149 4978 4405 6624 («Приватбанк») Бочинский Максим Сергеевич
Мама Максима – Тамила Александровна, тел. 095-180-85-41.

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