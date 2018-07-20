В Харкове площадь Свободы перекроют богатыри 20 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

На пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им.Каразина, ограничат движение.

Как сообщили в диспетчерской службе Харькова, ограничение вводится 21 июля с 11.00 до 18.00. Движение машин будет организовано по правой стороне площади Свободы, от ул. Сумской до ул. Тринклера.



На площади пройдет четвертый тур Открытого всеукраинского турнира «Богатырь Харькова – 2018». Это очень зрелищное, динамичное и интересное мероприятие. От участников требуется богатырская физическая сила, выдержка и скорость при выполнении очень сложных упражнений.



В турнире примут участие сильнейшие атлеты Украины, которые будут соревноваться в пяти различных дисциплинах:



- логлифт (подъем «бревна» весом 120, 130 кг);



- эстафета («прогулка лесника» (колодец) 300 кг + четыре переворота колеса 300 кг (тайер-флип) колодец – перенос руками груза весом 280-300 кг);



- гири весом 67 и 80 кг, удержание перед собой цепей весом 16 кг;



- «уточка» 190 кг, дистанция 20 м;



- удержание «чемоданов» 2х140 кг.



Начало – в 14:00. Вход – свободный.