Абонентам стационарной связи придется заменить телефонные аппараты

Изменится ли номер телефона и подорожают ли «стационарные» разговоры, выяснял «Вечерний Харьков»
.
Суть этого проекта разъяснил «Вечернему Харькову»
директор Департамента корпоративных коммуникаций «Укртелеком» Михаил Шуранов.
— Достаточно часто происходят ситуации, когда воруют телефонный кабель, чтобы сдать его на металлолом как цветной металл. Причем происходит это по нескольку раз — последовательно. То есть группа преступников вырезает участок кабеля, и как только мы его восстановили — ворует снова. Бывает, что в одном и том же месте происходит по пять-семь ремонтов в месяц, — говорит Михаил Шуранов.
Причем злоумышленников, которых удается задержать буквально на месте преступления, в большинстве случаев не оставляют под стражей.
— Пока длится следствие – они находятся по нескольку месяцев на свободе, и в это время умудряются снова совершать кражи дорогостоящего кабеля. Да и к ответственности их привлекают не часто. Даже если дело доходит до суда, преступник отделывается административным наказанием, — говорит директор департамента. — Все это делает невозможным восстановление фиксированной телефонии – получается очень дорого, да и, как показывает практика, бессмысленно.
Поэтому и решили в компании предложить абонентам использовать подключение через мобильную сеть.
— То есть мы выдаем человеку телефонный аппарат, аренда которого обходится всего в одну гривну в месяц, в который вставляется чип-карта мобильного оператора. При этом у абонента сохраняются и номер, и тарифы фиксированной телефонии, и порядок набора – все, что было на старом стационарном домашнем телефоне. Новый аппарат похож на обычный домашний телефон, — поясняет Михаил Шуранов. — То есть для абонента ничего не поменялось – он звонит со своего телефона на любой стационарный номер, как и прежде, по своим тарифам телефонной связи. И ему звонят на его же старый номер по тем же тарифам. То есть дороже за связь ему платить не придется! Просто кабельный участок, который был вырезан и украден, заменяется на мобильную связь – вот и все.
Пока это только пилотный проект. Он запускается в августе сначала в ряде населенных пунктов Днепропетровской области, потому что там наибольшее количество краж медного кабеля. Если результаты тестирования, которое продлится три месяца, окажутся положительными, опыт распространится и на другие региона Украины.
— В том числе и на Харьков, который тоже очень страдает от воровства телефонного кабеля. Люди по нескольку месяцев вынуждены ждать восстановления связи. Возможность сохранить свой фиксированный номер и дальше пользоваться им по тем же тарифам будет для них выходом из ситуации, — уверяет Михаил Шуранов.
Кстати, НКРЭКП, которая должна дать добро на то, чтобы номер фиксированного оператора высвечивался при звонке с мобильного, не имеет возражений относительно начала пилотного проекта с тестового восстановления фиксированной телефонии с помощью мобильной связи.
По словам Михаила Шуранова, сейчас наблюдается тенденция к отказу населения от стационарной связи в пользу мобильной – 10-12% абонентов в год. И существенную роль в этом играет, к сожалению, огромное количество краж медного телефонного кабеля.