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Смерчи станут привычным явлением

Смерчи станут привычным явлением
Для Украины станет частым такое явление, как смерчи, особенно характерно для южных регионов.
Об этом сообщила доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова.

– Для Украины нередким явлением станут смерчи. При любом перепаде температур - от тепла к холоду и наоборот – обязательно будут образовываться штормовые явления. Для южных регионов это очень характерно. Надо быть готовым к этому, потому что такая климатическая действительность будет сохраняться в последующие годы, - говорит ученый, которая создает физико-статистические модели долгосрочного прогноза погоды.

По словам Вазиры Мартазиновой, в последние годы в Украине наблюдаются температурные рекорды.

– Рекорд, это когда температура держится в пределах недели-двух. По-своему температурным режимом очень отличились 2010, 2015 годы. В 2015 году было очень сухо и жарко, много урожая погибло. Это был очень аномальный год. Но е условия этих лет теперь возникают в отдельные дни каждого года. Например, в этом году аномальными были март, апрель и май, - отмечает метеоролог.

По словам эксперта, в последнее время усиливается экстремальность - по разным характеристикам: по осадкам, температуре, ветру.

– Но различные регионы подчиняются различным экстремальным явлениям. На востоке может быть большая засуха, а на западе – ливни, – поясняет специалист.

Вазира Мартазинова также указала на то, что такие активные явления, как сильные ливневые дожди, отмечались в конце июня, от которых пострадали многие регионы Украины, необходимо срочно исследовать.

– Нужно создать государственный проект, который позволит изучить это явление и выделить его прогностические параметры для заблаговременного распознавания и надежного прогнозирования, чтобы люди могли своевременно защитить свое хозяйство и себя, – считает метеоролог.

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