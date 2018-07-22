В Харькове презентовали первую в Украине Библию для незрячих детей 22 июля 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Иллюстрированная Библия для слабовидящих и незрячих детей может стать не только первой книгой для таких ребятишек, но и прекрасным подспорьем для уроков христианской этики в инклюзивных школах.

Библия написана жирным шрифтом для детей, которые слабо видят, а рядом –страничка для незрячих.



— Смешанная технология печати была использована специально, чтобы незрячие и слабовидящие дети могли вместе читать слово Божье, помогать друг другу, — говорит экзарх Харьковского экзархата Украинской греко-католической церкви владыка Василий Тучапец. — То же самое и с иллюстрациями — в книге есть как четкие, жирные рисунки, так и выпуклые изображения, чтобы невидящие детишки могли визуализировать для себя то, о чем они прочитают в книге.



Издание, по словам владыки Василия, содержит 12 библейских историй, шесть из которых относятся к Старому завету, а шесть – к Новому.



— Старый завет начинается как раз с создания мира, а Новый завет — с рождения Иисуса Христа и рассказывает о его жизни, страданиях, смерти на кресте. Завершается Библия для детей воскресением и новой жизнью Спасителя, — говорит он.



Огромный вклад в выход этой книги внесли ребятишки из Германии и Австрии – именно благодаря их финансовой помощи Библия для детей с проблемами зрения и была напечатана.



— В рождественские дни в Германии проходит акция «Рождественская звезда», когда дети колядуют, а собранные средства направляют на нужды сверстников в других странах, — рассказывает владыка Василий. — Часть этих денег и была выделена для издания этой книги.



Библия для детей с проблемами зрения — совместный проект Украинской греко-католической церкви и волонтерского движения «Закрой глаза. Смотри сердцем». Руководитель движения — Ростислав Комаренко, который, собственно, и организовал издание детской Библии.



— Он обратился к нам, и мы с радостью откликнулись на это предложение, — рассказывает владыка Василий. — Глава нашей Церкви Любомир Гузар, который уже отошел в вечность, провел свои последние годы незрячим и лично испытал все тяготы, связанные с этим недугом. Он не раз обращался в Синод епископов с инициативой, чтобы Церковь в своей пасторской деятельности не обошла заботой людей незрячих. Предлагал напечатать молитвенники шрифтом Брайля. И издание этой Библии для детей, которая увидела свет в нынешнем году, наша церковь как раз посвятила памяти блаженнейшего Любомира Гузара. Это не простая книга – это слово Божие. Оно несет в себе не только информацию, но и свет. Возможно, книга станет для кого-то первым импульсом для познания Бога, для веры. Это и есть цель издания — чтобы оно помогло детям узнать Бога, расти в вере.



По мнению председателя Харьковского центра реабилитации молодых инвалидов и членов их семей «Право выбора» Валентины Бутенко, Библия для детей с нарушением зрения не только станет первой книгой для таких ребятишек, но и очень пригодится для уроков христианской этики.



— Тридцать процентов украинских школ уже выбрали это направление, и Минобразования утвердило программу уроков христианской этики для детей. Шесть школ для незрячих детей уже могут проводить уроки по этой книге, — говорит Валентина Бутенко. – Да и не только – ведь сейчас в школах активно внедряется инклюзивное образование. И такая Библия может стать большим подспорьем и в обычных школах. Было бы очень хорошо, если бы эта идея получила продолжение.



По словам Валентины Бутенко, появилась еще серия книг — библейские истории, притчи для юношества, которые входят во взрослую жизнь.



Кстати, она отмечает, что издание книг шрифтом Брайля на рынке сейчас очень активизировалось.



— Многие издатели берутся это делать, — говорит Валентина Бутенко. – Но, к сожалению, до сих пор нет стандартов издания этих книг. Очень хотелось бы, чтобы были разработаны единые требования.