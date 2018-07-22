Стоит ли прощать измену 22 июля 2018 г. Анна Борисова 0 0

Наши отношения с мужем летят в тартарары. В последнее время он постоянно ездил в командировки, а на днях я узнала, что у него появилась пассия. Не представляю, что можно предпринять в такой ситуации. Все, на что я сейчас способна – слезы и разбор «полетов» мужа с подругами.

Алена