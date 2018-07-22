Стоит ли прощать измену

Наши отношения с мужем летят в тартарары. В последнее время он постоянно ездил в командировки, а на днях я узнала, что у него появилась пассия. Не представляю, что можно предпринять в такой ситуации. Все, на что я сейчас способна – слезы и разбор «полетов» мужа с подругами. Алена
Изменщик хочет перемен
— В понятии «измена» много интересного и неожиданного, — уверяет харьковский психолог Лилия Райченко. — Любая измена несет неизбежные изменения. И если этим изменениям сопротивляться, если не взять их под контроль, измена все равно сделает свое дело, но в этом случае она будет контролировать вашу жизнь и превращать ее в ад. Измена — это нестерпимое желание мужчины (в данном случае) что-то изменить в своей жизни. Заметьте: в своей, а не в вашей. Жизнь жены идет прицепом, и мужчина думает о ней не в первую очередь. Это происходит не потому, что «изменщик» — плохой человек, а потому что каждый живет своей и только своей жизнью. Прожить жизнь за кого-то, конечно, можно попробовать, но тогда и свою потеряешь, и чужую изувечишь. Получается, что в измене, как ни крути, виноваты двое, хотя очень хочется обвинить во всем того, кто нарушил правила. Измена действительно изменяет многое. И здесь важно не запаниковать, а попробовать разобраться не в нем, а в себе, в том, что заставило человека, который не так давно вас любил, вдруг изменить свое отношение к вам.
Расслабляться нельзя
Просто сделать вид, что измена забыта на веки вечные и предложить мужу начать все сначала, не получится, потому что «все сначала» подразумевает те же ошибки — то, что уже хотелось изменить.
— Чаще всего в первый раз мужа удается вернуть, — говорит Лилия Райченко. — Он и сам не всегда оказывается готовым к переменам, особенно к бытовым. А если есть дети, они будут тянуть магнитом — это самый острый момент, самое опасное место, на котором нельзя расслабляться. Но что происходит чаще всего? Муж вернулся, жена счастлива, семейная жизнь возвращается на круги своя — и ему снова хочется изменений. Первое время изменам может помешать только стресс от эмоций. Однако пройдет совсем немного времени, и ситуация повторится. Тем более что и другая женщина не дремлет — учитывает собственные ошибки, чтобы заполучить себе растерянного чужого мужа с чемоданом в руках.
Все слишком скучно и однобоко
Простить измену можно, считает специалист. Измена означает, что в семье потеряно что-то очень важное, и отношения нужно не реанимировать, а в корне менять, причем эти изменения нужно начать с себя.
— Что обычно говорят мужья о женах, которым изменяют? Что, в принципе, они их устраивают: хорошие хозяйки, хорошие матери. Только слишком уж все скучно, слишком однобоко и знакомо до оскомины, сценарий один и тот же, и даже скандалы и ссоры — все о том же и теми же словами. Обычно, услышав это, женщины вскипают гневом: «Мне что, восточные танцы перед ним танцевать каждый вечер?! Да пусть он с мое с ребенком посидит, по хозяйству помотается, бытовые вопросы решит, а потом мне станцует». Это вполне справедливый и правильный гнев, но совершенно неправильное понимание того, что в действительности надо менять, — считает Лилия Райченко.
Новая прическа не спасет отношения
Когда чаша терпения переполняется, последняя капля становится действительно роковой, плачь – не плачь, кричи – не кричи, этим уже не поможешь. На мужчину вряд ли произведет впечатление, если давно неинтересная ему женщина выщипает брови, поменяет прическу и попытается соблазнить его ужином при свечах. Внешними приемами невозможно изменить внутреннее состояние, предупреждает специалист. Секрет от психолога прост: изменять надо себя и отношение к себе, точку зрения на мужа, на семью, да и на жизнь в целом.