Что умеют современные кухонные весы, или кое-что о консервации

Кухонные весы шагают в ногу со временем — они умеют не просто взвешивать, но и измерять объем, количество калорий, белков и жиров, а это немаловажно для тех, кто следит за здоровьем.
Одной из важнейших характеристик кухонных весов является значение максимального веса – то есть сколько килограммов они могут взвесить. В разных моделях эта характеристика колеблется от двух до пяти килограммов. Кухонные весы со значением максимального веса пять килограммов понадобятся тем, кто часто делает заготовки на зиму. Для тех, кто этим делом не увлекается, вполне достаточно и трех килограммов.
Еще одна немаловажная характеристика — наименьший предел взвешивания, или минимальный шаг. Для большей точности измерений лучше выбирать весы с наименьшей ценой деления — в идеале до одного грамма.
Кухонные весы бывают механические и электронные.
Механические работают на основе измерительной пружины. При изменении веса пружина смещается, что приводит к изменению положения стрелки весов. Такие весы на порядок дешевле электронных, имеют больший диапазон взвешивания, независимы от источников питания. Но есть и недостатки. Они имеют большую погрешность измерения и не обременены современными функциями.
Электронные весы могут работать на батарейках, аккумуляторах или от электросети. Плюс в том, что такие весы, как правило, более точны, нежели механические. Они оснащены автоматическими функциями памяти, учета тары и последовательного взвешивания. Однако в сравнении с механическими электронные имеют небольшой диапазон взвешивания.
Кухонные весы бывают двух типов: с плоской платформой для взвешивания и с чашей. На весах с плоской платформой можно взвешивать прямо в той же посуде, в которой готовишь. Кроме того, удобно взвешивать такие продукты, которые не могут нормально разместиться в чаше — рыбу например.
Весы с чашей удобны при замешивании теста, особенно если у них есть функция обнуления веса. Взвешиваешь один ингредиент, обнуляешь вес, добавляешь следующий, опять обнуляешь — в итоге тесто замешивается прямо в чаше весов по точно выверенной рецептуре. Лучше выбирать весы, в которых чаша не прикреплена к плато — это позволит легко ее мыть и использовать собственную посуду вместо стандартной чаши.
Современные кухонные весы могут выполнять, в зависимости от модели, следующие функции:
— тарирование (учет веса емкости) позволяет получить вес без учета посуды;
— последовательное взвешивание (функция 0) позволит взвешивать продукты один за другим, не вынимая их из чаши;
— автоматическое включение/выключение;
— измерение объема жидкости;
— встроенный кухонный таймер;
— автоматический сброс веса чаши;
— выбор единиц измерения (граммы, килограммы, унции, фунты-унции);
— память для суммирования показателей пищевой ценности продуктов;
— индикация превышения допустимой нагрузки;
— диетический компьютер, который выдает информацию о содержании жиров, белков, углеводов, калорий и холестерина в пищевых продуктах.
Каким ключом легче закатывать банки
Консервирование овощей и фруктов заканчивается глубокой осенью. Самый важный инструмент для консервации — закаточная машинка. Этот простой прибор обеспечивает достаточный уровень надежности при закатывании, чтобы не допустить проникновения воздуха, а значит, защитить содержимое банки от микроорганизмов, которые могут испортить продукт.
Разнообразие бытовых закаточных машинок невелико.
Полуавтоматический закаточный ключ — самое простое приспособление. Чтобы закатать банку с помощью полуавтоматического ключа, нужно плотно прижать крышку к горловине и повернуть ключ в одну сторону от 6 до 10 раз, пока не раздастся характерный щелчок. Как только он прозвучал, это значит, что банка плотно закрыта и консервы в полной безопасности.
Ключ-улитка — устройство посложнее. В механизм входит пружинка и специальные желобки, по которым перемещается щуп ключа, двигаясь по направлению к наибольшему зажиму банки. С помощью этого достигается равномерность обжимания. Чтобы снять такую машинку с крышки, нужно произвести действия в обратной последовательности, раскручивая ключ. В результате процесс удлиняется.
Закаточная машинка с двумя роликами по конструкции напоминает две предыдущие, но считается, что двойной ролик делает готовую закрутку более надежно законсервированной.
Автоматический закаточный ключ — самый простой в применении. Чтобы закатать банку с помощью такого ключа, достаточно надеть его на крышку, а потом, поворачивая по кругу, несколько раз прижать рычаги. Процесс занимает полминуты, крышка прижимается к горловине банки при помощи пружин, находящихся внутри ключа. Закатывать банки такой машинкой могут даже дети, она удобна и совершенно безопасна. В устройстве имеется специальный механизм, защищающий банку от сколов, крышки также защищены от вмятин и царапин.
Можно выбрать любую из моделей закаточных машинок — самое главное, чтобы она была прочной и качественной, рукоятки поворачивались без особых усилий и удобно лежали в руке. Выбор модели зависит от личных предпочтений, а также запаса физических сил и готовности потратить больше или меньше времени на закатывание банок.
Чтобы проверить, насколько эффективно машинка закатывает банки, нужно осмотреть крышку: на ней не должно быть бугорков и вмятин — ни сверху, ни на ободке. Попробуйте сместить крышку, крепко удерживая банку: даже при максимальных усилиях она не должна сдвинуться с места. И, наконец, переверните банку вверх ногами. Если увидите, что от крышки вверх поднимаются пузырьки воздуха или из банки подтекает жидкость, консервы закрыты некачественно: повторите процедуру закатывания столько раз, сколько это необходимо, до полной герметичности.
Как правильно выбрать крышки для консервации
Некачественная крышка или тара может стать причиной того, что в закатке начнут активно размножаться микроорганизмы — именно они выделяют газ, под напором которого вздувается крышка. Как же правильно выбрать крышки для консервации?
Раньше выбор крышек был невелик, все пользовались простыми жестяными — других просто не было. Зато сейчас целых четыре вида, и у каждого — свои особенности, плюсы и минусы.
Жестяная крышка и недорога, и универсальна — закрывать можно что угодно. Крышки из белой нелакированной жести не подходят для консервирования кислых плодов. Окисляясь, олово придает консервам неприятный металлический привкус и чернильно-фиолетовый цвет. Самые безопасные крышки — лакированные. Они стоят несколько дороже, но разница невелика. Проверить качество лака довольно просто – хороший лак не смывается даже ацетоном. У таких крышек есть срок годности — три года.
Твист-офф (крышки с закруткой) имеют преимущества перед обычными: срок хранения не ограничен состоянием резинки, не нужен закаточный ключ. Цена чуть выше, чем у жестяных, но тоже не заоблачная. В принципе такие крышки одноразовые, но могут использоваться повторно, если позволяет состояние резьбы и покрытия. А проверить это можно так: наливаем воду в банку, закрываем плотно крышку, переворачиваем и ставим на бумагу. Если не протекает, крышка еще послужит. Недостатком является необходимость использования банок с определенной резьбой. Еще один нюанс — так как эти крышки тоже металлические, покупать нужно те, у которых внутренняя сторона покрыта лаком.
Термокрышка. Многие думают, что их можно использовать только после разгерметизации банки, однако это не так. Не нужны никакие закаточные приспособления, лишние манипуляции. Просто окунул на 15 секунд в горячую воду, быстро натянул на банку — и готово. Использовать можно только один раз. Пожалуй, самый существенный недостаток в том, что такие крышки подходят в основном для консервации варенья, компота. После полного остывания в центре крышки должно образоваться небольшое углубление — это значит, крышка надета правильно и создает вакуум в банке.
Вакуумная крышка — последнее слово закаточной техники. Стоит одна крышка недешево, зато может использоваться до 200 раз. За насос нужно отдать дополнительные деньги, но это не дороже, чем обычный консервный ключ. Зато усилий нужно приложить гораздо меньше. Использовать такие крышки (кстати, их перед использованием нужно прокипятить) можно с любыми стеклянными банками — с резьбой или без. Главное, чтобы горлышко было ровным, стандартного диаметра — 82 мм. И, конечно же, банка должна быть без трещин и сколов.