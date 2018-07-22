Что умеют современные кухонные весы, или кое-что о консервации 22 июля 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Кухонные весы шагают в ногу со временем — они умеют не просто взвешивать, но и измерять объем, количество калорий, белков и жиров, а это немаловажно для тех, кто следит за здоровьем.