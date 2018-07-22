Культура

  • 416
    •  / 

Фильм «Дау», снятый в Харькове, покажут в четырех странах

Фильм «Дау», снятый в Харькове, покажут в четырех странах
Фильм «Дау» Ильи Хржановского, биографию физика Льва Ландау с Теодором Курентзисом в главной роли, покажут осенью 2018 года в Берлине, Лондоне и Париже.
Биографическая драма рассказывает о жизни харьковчанина Льва Ландау — советского физика, лауреата Нобелевской, Ленинской и трех Сталинских премий.

Ровно десять лет назад, в июне 2008 года, в Харькове начался кастинг на роли актеров и массовки. Для массовых сцен планировали отобрать около четырех тысяч человек. Отбором занимались специалисты компании «Мосфильм» и телеканала ОТБ. Также проводился поиск реквизита 1930-х годов, так как Лев Ландау работал в Украинском физико-техническом институте (УФТИ) с 1932 по 1937 годы. Реквизит искали по домам и секонд-хендам. Часть вещей покупали, но большинство люди отдавали бесплатно.

В Харькове сохранилось много конструктивистской архитектуры, потому здесь снималась и часть московских сцен. Съемки проводились в исторической части города: на улице Сумской (в 1930-х называвшейся Карла Либкнехта), переулке Воробьева, улице Дарвина, Полтавском шляхе (улица Свердлова), на Привокзальной, в саду Шевченко, в зоопарке и на площади Свободы (Дзержинского).

Университетский бал был снят в памятнике конструктивистской архитектуры Доме культуры Южной железной дороги на Ивановке.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3086.26 грн
10 RUB 4.1655 грн
100 USD 2644.61 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи