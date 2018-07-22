Фильм «Дау», снятый в Харькове, покажут в четырех странах 22 июля 2018 г. Павел Гусев 0 0

Фильм «Дау» Ильи Хржановского, биографию физика Льва Ландау с Теодором Курентзисом в главной роли, покажут осенью 2018 года в Берлине, Лондоне и Париже.

Биографическая драма рассказывает о жизни харьковчанина Льва Ландау — советского физика, лауреата Нобелевской, Ленинской и трех Сталинских премий.



Ровно десять лет назад, в июне 2008 года, в Харькове начался кастинг на роли актеров и массовки. Для массовых сцен планировали отобрать около четырех тысяч человек. Отбором занимались специалисты компании «Мосфильм» и телеканала ОТБ. Также проводился поиск реквизита 1930-х годов, так как Лев Ландау работал в Украинском физико-техническом институте (УФТИ) с 1932 по 1937 годы. Реквизит искали по домам и секонд-хендам. Часть вещей покупали, но большинство люди отдавали бесплатно.



В Харькове сохранилось много конструктивистской архитектуры, потому здесь снималась и часть московских сцен. Съемки проводились в исторической части города: на улице Сумской (в 1930-х называвшейся Карла Либкнехта), переулке Воробьева, улице Дарвина, Полтавском шляхе (улица Свердлова), на Привокзальной, в саду Шевченко, в зоопарке и на площади Свободы (Дзержинского).



Университетский бал был снят в памятнике конструктивистской архитектуры Доме культуры Южной железной дороги на Ивановке.