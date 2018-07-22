Здоровье

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Какая польза от детокс-диеты

Какая польза от детокс-диеты
Сейчас очень популярны детокс-процедуры и детокс-диеты. Действительно ли они так полезны, как о них говорят?
Катя
Концепция детокса заключается в том, что тело в процессе жизнедеятельности будто бы образует токсины и шлаки. И от них якобы надо избавляться, иначе они портят кожу, кишечник, искажают запах тела и мешают ясности мыслей. В качестве борьбы с токсинами предлагают соковые диеты, пряности, гидроколонотерапию, массаж и сауну.

– Наше тело самостоятельно умеет делать детокс в печени и выводить все ненужное через кишечник, легкие и почки, – говорит биолог и блогер Дарья Прокопик биолог. – Мы постоянно что-то обезвреживаем: некоторые гормоны, кофе, лекарства, косметику, сигаретный и автомобильный дым.

За детокс, по словам Дарьи Прокопик, отвечают специальные ферменты, и помогают им в этом витамины и аминокислота глутатион. В результате токсические вещества становятся растворимыми в воде и выходят из организма. Если детокс-фрешем просто «залить токсины», то они не обезвредятся.

– Слабость, нездоровые проявления на коже или в дыхании могут возникнуть по другим причинам - например, от нехватки витаминов, гормонального дисбаланс. «Забитые сосуды» – это атеросклероз, следствие нездорового питания, недостатка движения и курения. «Грязный кишечник» – это и полезные бактерии, и дискомфорт из-за нездоровой пищи, аллергии, гиподинамии или обезвоживания, а также недостатка растительных волокон в рационе, – считает специалист.

Что касается похудения, то на какое-то время эффект будет - от голода, потери жидкости и промывания кишечника. Но есть и обратная сторона.

– Детокс-процедуры могут повредить кишечник, а непастеризованным соком легко отравиться. К тому же витамины в соках быстро разрушаются, а длительное голодание может вызвать закисление крови и даже кому, – говорит Дарья Прокопик.

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