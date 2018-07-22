В Харькове в понедельник не будет воды на Москалевке

Как информирует КП «Харьковводоканал», ремонт проведут возле парка Квитки-Основьяненко. Воду отключат 23 июля с 9:00 до 20:00.
Список адресов
Многоквартирные дома:
ул. Власенко, 3,4,6,8,9,10,14,18,22
ул. Селянская,18,20,22,24,25,26,28,30,30-а,34,34-а,36,76
ул. Ак. Богомольца,1,3,5,5-а,7,9,9-а,11,13,17,19,21,23,25,27,27-а,29,31,33,37,39,41
ул. Москалевская,108,110,112,170,172,174
ул. Власенко,7
ул. Ак. Богомольца,4
ул. Ак. Богомольца,15
Частный сектор:
ул. Фельдшерская
ул. Жутовская
ул. Сущенская
ул. Служебная
ул. Лютовская
ул. Текстильная
ул. Москалевская
пер. Кубраковский
пер. Пахаря
ул. Пахаря
пер. Краматорский
ул. Светлановская
ул. Боровая
ул. Торговая
ул. Филипповская
ул. Арсенальная
ул. Ключевая
ул. Кривомазова
пер. Союзный
пер. Еремеевский
пер. Шаповаловский
ул. Сухаревская
ул. Конторская
ул. Безымянная
ул. Биологическая
ул. Диканевская
ул. Лиманская
ул. Железноводская