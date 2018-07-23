Что привезет ребенок из дальнего путешествия 23 июля 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

Мы с мужем собираемся поехать в Египет и никак не можем решить, брать ли с собой трехлетнего сына. Хочется узнать мнение специалиста.

Елена Денисенко

К сожалению, из дальних поездок дитя может привезти не только яркие впечатления.



— Любое путешествие для ребенка – достаточно сильный психофизический стресс, — говорит врач-инфекционист Андрей Портнов. — Во-первых, если ребенок попадает в другой часовой пояс, в его организме меняется работа внутренних органов. Во-вторых, изменение состава питьевой воды и пищи тоже приводят к тому, что начинают страдать внутренние органы: печень, почки, желудочно-кишечный тракт. Кроме того, в южных странах – в первую очередь, в Средиземноморье и Северной Африке — распространены экзотические заболевания, которые очень опасны для детей.



В частности, по словам специалиста, довольно часто у детей, которые побывали на африканском континенте, медики обнаруживают токсокароз, — тяжелое паразитарное заболевание. При токсокарозе повреждается пищеварительная, нервная, лимфатическая системы, очень страдают глаза – в результате этого заболевания ребенок может даже ослепнуть.



В тропических странах есть вероятность заболеть филяриозом, при котором паразитарные возбудители передаются через укусы комаров и мух. Экзотических болезней, от которых можно серьезно пострадать, множество, поэтому Андрей Портнов считает, что маленьких детей лучше вообще не возить за границу.



— Пребывание в других странах приносит ребенку больше ущерба, чем пользы, — говорит врач. — Я советовал бы родителям, которые планируют поехать за границу с ребенком, изучить эпидемическую обстановку в той стране, куда они собираются, и хорошо подумать, стоит ли везти туда ребенка. Если родители все-таки решили ехать с малышом в дальнее путешествие, нужно строжайше соблюдать все правила гигиены. Если ребенок играет в песке на пляже, нужно постоянно мыть ему руки, а после посещения пляжа купать под душем. Неслучайно даже в европейских странах на пляжах размещены объявления, чтобы отдыхающие не касались кожей песка, поскольку в песке длительное время могут сохраняться паразиты, вызывающие опасные заболевания. При этом стоит помнить, что это не убережет ребенка от других паразитов, которые передаются, например, через укусы насекомых. Поэтому везти маленьких детей в дальние страны я бы не советовал. Можно брать с собой детей старше 5–6 лет, когда они становятся более-менее организованными, но и в этом случае родителям стоит взвесить все за и против.