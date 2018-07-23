«Да здравствует мыло душистое»: в Харьков везут хлорку – вода будет

В ближайшее время коммунальное предприятие «Харьковводоканал» получит хлор от ОАО «Днепроазот», которое возобновило свою работу, сообщили в Харьковской облгосадминистрации
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Полностью снять проблему и обеспечить потребность в хлоре «Харьковводоканала» планируется в течение нескольких дней. Причем, в Харьковской области проблема дефицита хлора возникла исключительно в Харькове, подчеркивают в обладминистрации. В других городах и районах области коммунальными предприятиями были сформированы достаточные запасы для бесперебойной работы и обеспечения потребности жителей в воде.
В последнее время технологический запас хлора КП «Харьковводоканал» частично пополняется благодаря поставкам из Румынии, что позволило избежать возникновения критической ситуации. Ситуация жестко контролировалась руководством предприятия и находилась на постоянном контроле облгосадминистрации, подчеркнули в ХОГА.
Уполномоченным органам дано задание проанализировать: с чем связано отсутствие достаточных запасов хлора на КП «Харьковводоканал» и почему именно в Харькове резервов хлора хватало на наименьшее количество дней в сравнении с другими областными центрами страны.