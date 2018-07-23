В Харькове дезавуировали очередного денеэровского недобитка 23 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Диверсанта задержали у железнодорожной станции «Основа» в Харькове при попытке выстрелить из гранатомета в грузовой поезд.

Житель временно оккупированного Донецка, который в последнее время проживал в Харьковской области, был завербован представителями так называемого «министерства государственной безопасности ДНР» для совершения диверсионного акта на железной дороге.



Злоумышленник получил задание от кураторов: с помощью реактивного противотанкового гранатомета взорвать грузовой поезд, перевозивший горюче-смазочные материалы и другие материальные ценности для нужд Вооруженных Сил Украины в зоне проведения операции объединенных сил. Все действия диверсанта кураторы координировали и утверждали через популярный мобильный мессенджер.



Как сообщили в СБУ, с 2002 года злоумышленник отбывал в исправительной колонии 14-летний срок лишения свободы за совершенное им по предварительному сговору группой лиц умышленное убийство человека.



У злоумышленника изъяты гранатомет РПГ-22 и четыре боевые гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалом.



Следователями Службы безопасности Украины начато уголовное производство по признакам ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия). Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.