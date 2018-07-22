«Металлист 1925» – «Агробизнес»: 2:0

Свой первый матч в первой лиге национального чемпионата по футболу харьковский «Металлист 1925» выиграл.

«Металлист 1925»: Дьяков, Емельянов, Поспелов, Жданов, Мельничук, Терзи (Калюжный 67), Коваленко Е., Романов, Синица (Дехтяренко 46), Чегурко (Луиз Фернандо 70), Давыдов (к) (Сула 77)

Запас: Сидоренко, Прихна, Коваленко И., Шевченко, Стороженко



«Агробизнес»: Одольский, Скакун (Плис 65), Кухарук, Юхимович, Думанюк, Слотюк, Семенец, Курило (к), Бойчук, Шевчук, Груша (Юрчак 83)

Запас: Чернобай, Чиж, Дубчак, Шум, Атласюк, Полторацкий, Гагун, Когут И., Когут Н., Темнюк



Голы: Сула (78'), Романов (89')



Предупреждения: Синица, Коваленко Е.

22 июля, принимая на домашнем стадионе команду «Агробизнес» из Волочиска, «Металлист 1925» в итоге оказался сильнее, причем, в два раза.Первый тайм вышел пристрелочным. Харьковская команда доминировала, но сорокапятиминутка закончилась впустую.Результативность пришла на последних минутах матча. Едва появившись на поле в качестве замены Давыдову, Дмитрий Сула через минуту вывел харьковчан вперед. А под самый занавес Сергей Романов увеличил счет в матче после отличной передачи Луиза Фернандо. Арбитр добавил 3 минуты ко второму тайму, но это уже ни на что не повлияло. В итоге 2:0, «Металлист 1925» заработал свои первые баллы в первой лиге.