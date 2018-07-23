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Алексадр Усик «подпоясался» и посоветовал есть больше макарон

Алексадр Усик «подпоясался» и посоветовал есть больше макарон
Но судя по всему, затягивать их теперешнему обладателю боксерских поясов WBC, WBO, WBA Super, IBF не придется. Как не придется затягивать и со следующим боем.
В финальном бою World Boxing Super Series украинский боксер Александр Усик стал обладателем чемпионских поясов в тяжелом весе по пяти версиям, заодно обзаведясь Кубком Мохаммеда Али.

В ночь с субботы на воскресенье 22/23 июля Александр Усик одолел российского визави Мурата Гассиева за 12 раундов.

Начало боя выдалось более-менее конкурентным, но затем инициативой прочно завладел Усик. Украинец подавил соперника своей скоростью и не дал Гассиеву возможность нанести нокаутирующий удар.

Судьи единогласно отдали победу Александру Усику – 120:108, 119:109, 119:109.

Таким образом украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира по версии WBC, WBO, WBA Super, IBF и обладателем Кубка Мухаммеда Али.

Теперь Александр Усик готов перейти в супертяжелую категорию. Во всяком случае, такая мысль проскочила в его спиче:

– После этого поединка мы с командой отдохнем и все обдумаем. Я слышал, что Тони Беллью хотел бы встретиться с победителем этого боя. Мой дорогой друг, я готов. Если он не хочет опускаться в мой вес, то я поднимусь к нему. Просто нужно есть больше макарон, – сказал Александр Усик после боя.

Тони Беллью не стал медлить с ответом, и принял вызов украинского спортсмена: «Я готов к этому бою с момента своего рождения! Давай же сделаем это», – написал англичанин у себя в Twitter.

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