Харьков

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Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Северина Потоцкого, 24 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 23.07.18 г.

Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 9-u (п. №4, стояк), 9-l (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 12 (п. №11, стояк), ул. Дружбы Народов, 253 (п. №7) до 17:00 23.07.18 г.; ул. Короленко, 12, 14 16-а, пер. Слесарный, 10 до 18:00 23.07.18 г.; пр. Жуковского, 1, 7, 9, 11, 13, ул. Жилярди (ч/с), ул. Шишковская (ч/с), ул. Чебышева (ч/с), ул. Шосткинская (ч/с), ул. Роменская (ч/с), ул. Академика Проскуры, 1, 9, 9-а, 9-б, 9-в, 9-г, 9-д, ул. Продольная, 3, 3-а, 3-б, 7-а, ул. Астрономическая, 7, 9, 9-б, 13, 15, пр. Жуковского, 3, 5, 15, ул. Астрономическая, 37 (п. №2, стояк), ул. Академика Проскуры, 5-а (п. №3), 5-б (п. №2, стояк) до 20:00 23.07.18 г.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 77 (п. №9) до 17:00 23.07.18 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 86 (п. №4, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 34(п. №2, стояк) до 20:00 23.07.18 г.

Немышлянский район:
ул. Воскобойницкая (ч/с), пер. Воскобойницкий (Перемога) (ч/с) до 19:00 23.07.18 г.

Новобаварский район:
пр. Ново-Баварский (Ильича), 70 (п. №4, стояк) до 20:00 23.07.18 г.

Основянский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 57/59-а (п. №1, стояк) до 20:00 23.07.18 г.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 1-а, пр. Гагарина, 173-в, 177 до 14:00 23.07.18 г.; ул. Зерновая, 55-в (п. №1) до 17:00 23.07.18 г.; ул. Малышева (ч/с), пер. Малышева (ч/с), ул. Аскольдовская (ч/с), въезд Машиностроительный (ч/с), пер. Машиностроительный (ч/с), ул. Танкопия, 14 (п. №7, стояк) до 20:00 23.07.18 г.

Холодногорский район:
ул. Старопрудная, 10 (п. №2, стояк) до 20:00 23.07.18 г.

Шевченковский район:
пер. Шекспира, 3, 5, ул. Рудаковская (ч/с), ул. Сумская, 73 (п. №6, спаренный стояк), пр. Победы, 56 (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 26 (п. №3, спаренный стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 75 (п. №8, стояк), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №8, стояк), пр. Победы, 72 (п. №9), ул. Клочковская, 338 (п. №2), ул. 23 Августа, 18 (п. №4), ул. Отакара Яроша, 33 (п. №1, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №9) до 20:00 23.07.18 г.

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