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Харьковские таможенники нашли в чемодане килограмм серебра

Харьковские таможенники нашли в чемодане килограмм серебра
Накануне на таможенном посту «Харьков-аэропорт» харьковские таможенники обнаружили слиток из серебра весом 1 килограмм.
Гражданин Ливана пытался незаконно ввезти слиток, скрыв его в чемодане. Для прохождения таможенного контроля он выбрал упрощенную систему «зеленый коридор», чем заявил об отсутствии предметов запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины. Но в ходе таможенного досмотра багажа в чемодане мужчины был обнаружен металлический слиток серебристого цвета с маркировкой METALOR 1 Kilo Silver 999.0 Switzerland K101407.

Своими действиями пассажир нарушил требования части 4 (Перемещение банковских металлов) Постановления Правления Национального банка Украины от 27.05.2008 №148 «О перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины».

В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статьям 471, 472 Таможенного кодекса Украины.

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