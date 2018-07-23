Харьковские таможенники нашли в чемодане килограмм серебра 23 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Накануне на таможенном посту «Харьков-аэропорт» харьковские таможенники обнаружили слиток из серебра весом 1 килограмм.

Гражданин Ливана пытался незаконно ввезти слиток, скрыв его в чемодане. Для прохождения таможенного контроля он выбрал упрощенную систему «зеленый коридор», чем заявил об отсутствии предметов запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины. Но в ходе таможенного досмотра багажа в чемодане мужчины был обнаружен металлический слиток серебристого цвета с маркировкой METALOR 1 Kilo Silver 999.0 Switzerland K101407.



Своими действиями пассажир нарушил требования части 4 (Перемещение банковских металлов) Постановления Правления Национального банка Украины от 27.05.2008 №148 «О перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины».



В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статьям 471, 472 Таможенного кодекса Украины.