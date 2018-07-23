У Ярославского все готово, чтобы начать работы в аэропорту Днепра 23 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский готов выделить на новый аэровокзальный комплекс днепровского аэропорта около $60-70 млн., которые в том числе будут направлены на обеспечение круглосуточной работы на строительной площадке порядка 3000 человек.

Это позволит полностью реализовать проект в течение 2,5-3 лет. Такое заявление бенефициар группы DCH сделал в четверг, 19 июля, общаясь с журналистами на Днепровском металлургическом заводе (ДМЗ).



«Я бы взял 2,5-3 года – с момента, как только первая лопата воткнется. Я думаю, тысячи три рабочих на объект мы можем вывести. Излишеств мы не будем устраивать, но не пожалеем денег (где-то порядка $60-70 млн.)», - сказал Александр Ярославский.



По его словам, именно такой коллектив в свое время в круглосуточном режиме работал над проектом Международного аэропорта «Харьков», который группа DCH реализовывала в формате частно-государственного партнерства.



В Днепре бизнесмен намерен создать аэропорт такого же уровня, но с некоторым «запасом». В частности, планируется, что базовая пропускная способность воздушных ворот составит до 3,5-4 млн. человек. И это разительно отличается от тех возможностей, которые местный аэропорт имеет сегодня.



«Когда я первый раз прилетел после долгих лет разлуки с Днепропетровском, то я ужаснулся тому, что я увидел. Аэропорта нет, он мне напомнил аэропорт из фильма «Мимино», в котором был привязанный на цепи вертолет. Поэтому мы начали диалог со всеми заинтересованными лицами, пришли к определенному соглашению на сегодняшний день», - поделился Александр Ярославский.



Бенефициар группы DCH также рассказал о юридических аспектах реализации проекта.



«В Харькове аэропорт сессиями городского совета передан мне в аренду на 49 лет, а здания принадлежат мне, потому что я их построил с нуля. Здесь [в Днепре – прим. ред.] несколько другая юридическая конструкция - я переоформил аэропорт на себя. Но она тоже позволяет при наличии государственного финансирования, начать строительство самого терминального комплекса», - подчеркнул бизнесмен.



Он пояснил журналистам модель, по которой будет реализован проект: аэровокзальный комплекс строит группа DCH, тогда как реконструкция аэродрома (взлетно-посадочная полоса и перроны) находится в ведении государства.



«Сегодня стоимость полосы будет почти в 2 раза дешевле, чем в Харькове. Мы посчитала, что если полоса в Харькове стоила $200 млн., то полоса в Днепре будет стоить $120 млн. То есть на $80 млн. полоса в Днепре будет дешевле, чем в Харькове. Хотя будет точно такая же, с таким же перроном, все те же объемы, все будет сохранено», - рассказал Александр Ярославский.



По его словам, именно от финансирования государственной доли зависят все сроки начала реализации проекта. Бизнесмен готов приступить к своей части работ в любой момент.



«Как только первая гривна от государства придет, сразу воткнется первая лопата… Если государство не выделит деньги на финансирование строительства полосы и перронов, то я не начну строительство [аэровокзала – прим. ред.]. То есть бессмысленно строить терминал в чистом поле. Это, знаете, как если железнодорожную станцию построить без подведенных рельсов», - подчеркнул бенефициар DCH.



В середине июля о необходимости активизации процесса финансирования проекта со стороны государства заявил и мэр Днепра Борис Филатов.



«Если государство даст деньги на взлетно-посадочную полосу (а я уже Кабмин «додушу» рано или поздно), то группа, которую возглавляет Александр Владиленович Ярославский, будет строить новый аэропорт. Это очень важно для города, потому что мы, наверное, единственный в мире город-миллионник, где нормально не функционирует аэропорт», - подчеркнул градоначальник.



Напомним, что Международный аэропорт «Харьков» был реконструирован Ярославским в рамках подготовки города к Евро-2012. Проект был реализован по модели частно-государственного партнерства, в рамках которой реконструкцию взлетно-посадочной полосы взяло на себя государство, а модернизацией существующего и строительством нового терминалов занялась группа DCH, вложившая в проект порядка $107 млн.



Сегодня это один из наиболее динамично развивающихся аэропортов Украины. По итогам июня 2018 года он побил собственный рекорд по пассажиропотоку, обслужив за месяц 114,6 тысяч пассажиров. В целом за первое полугодие услугами Международного аэропорта «Харьков» воспользовались 440,2 тыс. пассажиров, что на 21% больше аналогичного периода прошлого года.