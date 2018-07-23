Здоровье

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Сколько сахара можно есть в сутки: рекомендации Минздрава

Сколько сахара можно есть в сутки: рекомендации Минздрава
ВОЗ рекомендует ограничить потребление свободного сахара до 10% от общего количества потребленных калорий.
Для людей, которые ежедневно тратят в среднем 2000 ккал (большинство взрослых, ведущих малоактивный образ жизни) – до 50 г в сутки (10 чайных ложек), написала в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Комбинации сахара, белой муки, масла и транс-жиров можно назвать своеобразным «диабетом на тарелке». Кроме того, исследования связывают эти ингредиенты с высокими рисками появления сердечно-сосудистых болезней, ожирения, кариеса, болезней печени и некоторых видов рака», - отметила она.

В натуральном виде сахар содержат фрукты, овощи, зерновые и молочные продукты. В их составе он в основном существует в форме фруктозы и лактозы. Для организма они важны, ведь наше тело превращает эти продукты медленно, а сахар в них обеспечивает устойчивой энергией наши клетки.

Большую опасность для здоровья имеют добавленные сахара, то есть те, которые искусственно добавляют в продукты, чтобы сделать их вкуснее. Например, в сладкие газированные напитки, ароматизированные йогурты и большинство десертов – пирожных, тортов и печенья.

«Если вы активны в течение дня, и в целом разумно потребляете сладости – риски для здоровья кардинально уменьшаются. Однако не стоит забывать, что сахар во вкусных десертах - это в основном «пустые» калории, которые не принесут вам никакой пользы. Поэтому лучше уменьшить количество таких продуктов в своем рационе, насколько это возможно», - советует Супрун.

Если вам все-таки трудно отказаться от сладкого, вот несколько советов:

- Готовьте собственные десерты.

Сладости из магазина обычно перенасыщены вредными добавленными сахарами и другими примесями, поэтому при возможности готовьте десерт дома. Таким образом вы сможете использовать меньше масла и сахара, или же добавить к десерту более полезные добавки, например сухофрукты или орехи.

- Контролируйте порции и количество сладкого.

Часто ограничения на любимые продукты порождают еще большее желание их получить. Поэтому рекомендации есть десерт всего один раз в неделю или в особых случаях очень часто не срабатывают. Вместо этого лучше контролируйте размер порции.

- Сразу четко определяйте порцию

Этот способ часто стоит большого количества усилий, ведь кажется, трудно оставить в покое уже начатую ​​пачку печенья. Возьмите небольшое количество и перед тем, как начать есть, просто отложите подальше все остатки.

Помните, самый безопасный способ потреблять сладкое – выбрать наиболее полезные альтернативы. Черный шоколад, орехи, мед и сухофрукты могут заменить вредные пирожные с кремом.

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