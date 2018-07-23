На Харьковщине соревновались на БТР-ах 23 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харьковской области прошли соревнования экипажей БТР.

Экипажи Восточного оперативно-территориального объединения соревновались за завние лучшего в течение трех дней.



Как сообщили в пресс-службе Восточного территориального управления Нацгвардии, от каждой части прибыли экипажи и закрепленные за ними бронемашины, которые по результатам предварительного отбора показали высокие результаты и завоевали первые места.



В первый день все участники соревнований прошли мандатную комиссию, на которой судьи проверяли соответствие необходимых документов. После этого гвардейцы сдали письменные зачеты по знаниям мер безопасности и условий выполнения упражнений. В тот же день командиры и наводчики каждого экипажа показывали свои способности в разборке и сборке штатного вооружения бронетранспортера.



Следующий этап соревнований был посвящен проверке профессионального мастерства водителей-механиков. Каждый из них за рулем своего бронетранспортера преодолевал определенную дистанцию ​​по пересеченной местности с препятствиями, которые представляли собой путевой проход в минно-взрывном заграждении и противотанковый ров; водители маневрировали между столбами и начинали движение на подъеме после остановки; по командам флажками командира экипажа бронемашины заезжали в окоп передним и задним ходом, разворачивались в ограниченных лентой габаритах.



На третьем этапе военнослужащие выполняли упражнения из стрелкового оружия и вооружения БТР. При этом были задействованы как водители, которые меняли огневые позиции и метали гранату в группу пехоты, так и наводчики, которые из пулеметов и пушки поражали огневые средства условного противника.



– Соревнуясь между собой, мы чтим подвиг старшины Максима Мушты, погибшего в августе 2014 года в Ясиноватой, поддерживая огнем своего бронетранспортера действия отряда «Омега». По подсчетам набранных баллов определился лучший экипаж Восточного ОТО – от военной части 3005 на БТР-60, – отметил судья соревнований подполковник Сергей Чередниченко.